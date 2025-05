Propulser l'avenir de la recherche sur le cerveau, une plateforme à la fois

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Brain Canada est fière d'annoncer l'octroi d'une Subvention de soutien aux plateformes (SSP) 2024 à la Dre Marie-Eve Paquet, Directrice de la COVF, chercheure au centre CERVO et professeure au département d'anesthésiologie et soins intensifs à la faculté de médecine de l'université Laval, et au Dr Yves De Koninck , Directeur de la recherche au CIUSSS de la Capitale-Nationale et directeur du Centre de recherche CERVO, en reconnaissance de leur leadership à la Fonderie canadienne d'optogénétique et de vectorologie (FCOV). Leur travail s'inscrit dans le cadre d'un effort national pour faire progresser les pratiques en recherche cérébrale à l'échelle du pays.

De gauche à droite : Dre Marie-Eve Paquet, Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada, et Dr Yves De Koninck, à Québec, le 12 mai 2025. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada)

« L'Université Laval est fière du soutien financier obtenu de Brain Canada pour la Fonderie canadienne d'optogénétique et vectorologie. En plus de mettre en lumière l'expertise de nos professeurs, cette subvention s'inscrit parfaitement dans la vision de la recherche à l'Université Laval, qui vise notamment à soutenir et valoriser des approches et méthodes de recherche diversifiées et innovantes. La contribution de Brain Canada catalyse une plateforme déjà très performante, qui sera sans aucun doute transformatrice et aura un impact durable sur la recherche en neuroscience et, ultimement, sur la société. »

- Frédéric Picard, vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval

À propos du programme de Subventions de soutien aux plateformes

Le programme de Subventions de soutien aux plateformes de la Fondation Brain Canada vise à accélérer l'innovation et la collaboration interdisciplinaire en consolidant les capacités techniques et scientifiques du pays. Qu'il s'agisse d'installations, d'équipements spécialisés, de bases de données ou de biobanques, ces plateformes constituent des ressources partagées essentielles à la réalisation de découvertes audacieuses en neurosciences et en santé mentale.

« Pour percer les mystères du cerveau, il nous faut des plateformes solides et des ressources scientifiques accessibles à l'ensemble de la communauté de recherche », affirme la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Grâce à ce financement, nous soutenons une infrastructure clé qui permet aux chercheurs de poser -- et de résoudre -- les grandes questions, tout en favorisant une culture de science ouverte, fondée sur la transparence, la collaboration et des retombées concrètes. »

Grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, un partenariat public-privé avec le gouvernement du Canada (Santé Canada), la Fondation Brain Canada investit plus de 18 millions de dollars cette année dans le programme SSP. Ce montant est bonifié par des contributions de partenaires mobilisés par les bénéficiaires, pour un investissement total dépassant les 36 millions de dollars.

Le programme SSP vient combler un besoin crucial dans l'écosystème de la recherche en élargissant l'accès à des technologies de pointe et à une expertise que peu de laboratoires pourraient soutenir de façon autonome. Ces plateformes favorisent la collaboration, le partage de données et l'émergence de nouvelles perspectives sur l'organe le plus complexe du corps humain : le cerveau.

Au cours des prochaines semaines, la Fondation Brain Canada dévoilera la liste complète des 14 plateformes de recherche retenues dans le cadre du programme SSP. L'investissement total de 36,8 millions de dollars représente une avancée majeure dans la capacité du Canada à soutenir la recherche cérébrale de pointe et à améliorer le sort des personnes atteintes de troubles cérébraux.

À propos de la Fonderie canadienne d'optogénétique et de vectorologie

Dre Marie-Eve Paquet et Dr Yves De Koninck, Université Laval

Montant total de la subvention : 4,75 M$

L'optogénétique est une technique qui consiste à insérer des gènes photosensibles dans les neurones pour en contrôler et mesurer l'activité à l'aide de la lumière, ce qui permet aux chercheurs de moduler et décoder avec précision la communication neuronale. La Fonderie canadienne d'optogénétique et de vectorologie (FCOV) positionne le Canada à l'avant-garde de ce domaine en accélérant la mise au point de nouveaux gènes et protéines qui réagissent à la lumière.

Grâce au renouvellement de la Subvention de soutien aux plateformes de la Fondation Brain Canada, la FCOV pourra accroître ses capacités en diversifiant et en perfectionnant ses outils optogénétiques, en optimisant les propriétés de ses vecteurs viraux et en augmentant la production pour répondre à une demande croissante en recherche et en applications cliniques. Ce soutien permettra à la FCOV de consolider son rôle de chef de file en optogénétique tout en contribuant à la démocratisation de ces outils révolutionnaires au sein de la communauté neuroscientifique mondiale.

Pour en savoir plus sur ce projet : https://braincanada.ca/fr/democratiser-lacces-a-des-outils-de-pointe-pour-propulser-linnovation/

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale. Visitez braincanada.ca et suivez-nous à @BrainCanada.

À propos du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC)

Depuis 2011, le gouvernement du Canada a investi un total de 280 millions de dollars dans la Fondation Brain Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Ce financement, jumelé par la Fondation Brain Canada grâce à ses donateurs et partenaires, représente un investissement total de 560 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau au Canada.

Le FCRC appuie la recherche canadienne en neurosciences ayant le plus grand potentiel de mener à des découvertes scientifiques qui font progresser les thérapies et les approches visant à mieux comprendre le cerveau et la santé cérébrale.

SOURCE La Fondation Brain Canada

Contact médias: Brain Canada, Kate Shingler, Directrice principale, Communications stratégiques, [email protected], 450-328-1516