VANCOUVER, BC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Des chercheurs de la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont reçu plus de 6,5 millions de dollars de la Fondation Brain Canada dans le cadre de son programme de Subventions de soutien aux plateformes pour appuyer deux plateformes de recherche novatrices en neurosciences. Ce financement contribuera à accélérer les découvertes, à promouvoir la science ouverte et à positionner le Canada à l'avant-garde mondiale de l'innovation en santé du cerveau et de la moelle épinière.

Les deux plateformes nouvellement financées sont :

De gauche à droite : Mark Cembrowski, Bill Barrable (PDG de l’Institut de la moelle épinière Praxis), Lynn Raymond (co-directrice du Centre Djavad Mowafaghian pour la santé cérébrale), Viviane Poupon (présidente-directrice générale de Brain Canada) et Brian Kwon. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada)

Biobanque internationale sur les lésions médullaires (ISCIB) : Promouvoir la recherche internationale sur les lésions médullaires par l'entremise d'une biobanque humaine, dirigée par le Dr Brian Kwon . Cette initiative vise à élargir l'accès à des échantillons biologiques humains essentiels à la recherche sur les lésions médullaires, permettant aux chercheurs du monde entier d'améliorer les traitements et les perspectives pour les patients.

Subvention totale accordée : 1 866 750 $





Subvention totale accordée : 4 845 000 $

« Cette plateforme constitue une avancée majeure pour la recherche internationale sur les lésions médullaires », explique le Dr Brian Kwon, professeur au Département d'orthopédie de l'UBC et directeur d'ICORD (International Collaboration on Repair Discoveries). « En offrant un accès à des échantillons biologiques humains de haute qualité, nous permettons aux chercheurs du monde entier de développer et de tester de nouveaux traitements susceptibles d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients. »

« La plateforme UBC-GC2 nous permet de combler l'écart entre la biologie moléculaire et les neurosciences des systèmes », explique le Dr Mark Cembrowski, professeur agrégé au Département des sciences cellulaires et physiologiques. « L'intégration de technologies de pointe nous permettra d'étudier le cerveau à une échelle et une résolution sans précédent. Cela contribuera à une meilleure compréhension des troubles cérébraux, tout en ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. »

Ces plateformes illustrent l'engagement de l'UBC à faire avancer la recherche en neurosciences et à encourager de la collaboration au Canada et à l'échelle internationale.

« La communauté neuroscientifique de l'UBC est reconnaissante du soutien continu de la Fondation Brain Canada », affirme la Dre Lynn Raymond, codirectrice du Centre Djavad Mowafaghian pour la santé du cerveau à l'UBC. « Ces investissements renforceront notre capacité à réaliser des recherches de calibre mondial et à transformer la santé cérébrale à toutes les étapes de la vie. »

Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada, souligne l'importance de ces initiatives : « En soutenant ces plateformes à la fine pointe, la Fondation Brain Canada contribue à bâtir l'infrastructure nécessaire pour accélérer la recherche sur le cerveau et la moelle épinière, et pour favoriser la collaboration scientifique ouverte. Nous sommes fiers de nous joindre à l'UBC pour stimuler des innovations qui changeront la vie de millions de personnes. »

Ces deux plateformes s'inscrivent dans le cadre du programme élargi de Subventions de soutien aux plateformes (SSP) de la Fondation Brain Canada, qui a déjà soutenu de nombreux projets à travers le pays en offrant aux chercheurs des outils partagés, des ressources de données et des occasions de collaboration. La liste complète des plateformes financées sera dévoilée plus tard ce mois-ci.

En 2025, la Fondation Brain Canada a investi plus de 18 millions de dollars dans le programme SSP grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), financé par Santé Canada, auquel s'ajoutent des dons équivalents de commanditaires, pour un investissement total de 36,8 millions de dollars. En donnant accès à des outils de pointe et à une expertise spécialisée souvent inaccessible aux chercheurs individuels, ce programme joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'écosystème de recherche.

« La recherche et l'innovation sont essentielles pour découvrir de nouveaux traitements, accélérer le rétablissement de la santé et rehausser la qualité de vie des personnes touchées par des problèmes de santé cérébrale et des lésions du cerveau », a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. « Grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, le gouvernement du Canada est très heureux de soutenir ces nouvelles plateformes de recherche en neurosciences, qui rassemblent des experts de divers domaines, intègrent des technologies de pointe et visent à améliorer les résultats pour les patients. »

