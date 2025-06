Deux plateformes de pointe à CAMH et à l'Université Western accéléreront la recherche sur le cerveau grâce à l'IA et au partage mondial des données

TORONTO, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Fondation Brain Canada annonce un investissement de plus de 7,7 millions $ dans deux plateformes de recherche novatrices en Ontario pour stimuler les découvertes en santé cérébrale, le partage de données et la collaboration en science ouverte.

Financées par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un partenariat visionnaire entre la Fondation Brain Canada et le gouvernement du Canada, par l'entremise de Santé Canada, ces deux initiatives offriront aux chercheurs canadiens et internationaux les outils et infrastructures nécessaires pour transformer la façon dont les troubles cérébraux sont étudiés, compris et traités.

« Grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer ces deux initiatives de recherche essentielles et novatrices, qui contribueront à faire de nouvelles découvertes et à améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de troubles neurologiques », a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé.

Les deux plateformes nouvellement financées sont la Plateforme Défi des données en santé cérébrale (BHDC), dirigée par le Dr Tristan Glatard du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), et la Plateforme intégrée de données mésoscopiques de neuro-imagerie (MIND), dirigée par le Dr Ali Khan de l'Université Western.

« Le Canada est à l'avant-garde d'un mouvement mondial vers la science ouverte en recherche cérébrale », affirme la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Ces plateformes illustrent à merveille notre capacité à partager les données de façon responsable, à amplifier l'innovation et à bâtir des réseaux collaboratifs pour libérer tout le potentiel des neurosciences et de l'intelligence artificielle. »

À PROPOS DES PROJETS

Vers des cadres d'IA reproductibles en santé cérébrale grâce à la Plateforme Défi des données en santé cérébrale (BHDC)

Tristan Glatard, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

(Montant total de la subvention : 4,9 M$)

L'explosion des données en santé cérébrale transforme notre façon de comprendre, diagnostiquer et traiter les maladies neurologiques. L'intelligence artificielle (IA) ouvre la voie à des approches inédites, mais les exigences liées à la confidentialité freinent souvent l'utilisation de ces données dans le cadre de compétitions ouvertes en IA -- pourtant reconnues pour avoir accéléré l'innovation dans des domaines comme le cancer ou l'imagerie médicale.

La plateforme BHDC mettra en place un cadre sécurisé, conforme aux normes de protection de la vie privée, afin de permettre l'organisation de compétitions d'IA reposant sur des données canadiennes sur la santé cérébrale. En rendant ces données accessibles de manière responsable et collaborative, la plateforme favorisera le développement de modèles d'IA robustes, équitables et reproductibles, permettant aux cliniciens d'offrir des traitements plus précis et de meilleurs soins aux personnes vivant avec des troubles cérébraux.

« Grâce à cet investissement majeur de la Fondation Brain Canada, le CAMH est fier de mener la création d'un cadre rigoureux et sécurisé pour une IA éthique en santé mentale », indique le Dr Aristotle Voineskos, vice-président principal, recherche et science au CAMH. « La plateforme BHDC donnera aux chercheurs du monde entier les moyens de relever des défis complexes en santé cérébrale grâce à la science des données, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de protection des renseignements personnels et d'équité. En rendant possible une IA prédictive et reproductible dans le domaine des troubles mentaux graves, nous franchissons un pas important vers des soins mieux adaptés, des interventions plus précoces et une qualité de vie accrue. »

Plateforme intégrée de données mésoscopiques de neuro-imagerie (MIND)

Ali Khan, Université Western

(Montant total de la subvention : 2,9 M$)

La plateforme MIND combine la microscopie à feuillet de lumière et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) à ultra-haute résolution pour permettre aux chercheurs d'explorer la structure et l'activité du cerveau avec une précision inégalée. En jumelant des images de cerveaux vivants à une analyse microscopique détaillée de tissus cérébraux, les chercheurs pourront mieux comprendre la progression de maladies comme l'Alzheimer et le Parkinson, leur impact sur les circuits neuronaux, et ainsi concevoir des traitements plus efficaces.

Cette plateforme s'appuie sur deux installations d'imagerie de renommée mondiale à l'Université Western pour créer une banque de données centralisée et normalisée regroupant des images de tissus cérébraux en haute résolution. Grâce à un portail en ligne convivial, les chercheurs du monde entier pourront soumettre des échantillons de tissus cérébraux à des fins d'imagerie et accéder à des outils puissants pour analyser les données -- sans devoir disposer d'infrastructures spécialisées dans leur propre établissement.

En adoptant des normes de données reconnues à l'échelle mondiale et un cadre rigoureux de science ouverte, la plateforme MIND renforcera la collaboration scientifique à l'échelle nationale et internationale, approfondissant ainsi la compréhension de la structure, des fonctions et des maladies du cerveau.

« L'Université Western est reconnue mondialement pour son expertise en neuro-imagerie et son historique d'innovation et de collaboration », précise Robert Bartha, vice-doyen à la recherche et à l'innovation à l'École de médecine et de dentisterie Schulich de Western. « La plateforme MIND s'appuie sur cet héritage en combinant des technologies d'imagerie de pointe à des pratiques de science ouverte pour repousser les frontières de l'exploration et de la compréhension du cerveau humain. »

Ensemble, ces deux plateformes représentent une avancée majeure qui consolide le leadership du Canada en recherche cérébrale. Elles facilitent le partage des connaissances entre chercheurs, renforcent la collaboration scientifique et transforment la santé cérébrale grâce à une innovation ouverte et axée sur les données.

