Proposez la candidature d'un éducateur ou d'une éducatrice exemplaire dès aujourd'hui

Les Prix du Premier ministre soulignent le travail des éducateurs et éducatrices qui inspirent la prochaine génération d'innovateurs audacieux

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - Les éducateurs et éducatrices canadiens inspirent et habilitent au quotidien les jeunes à façonner notre avenir. Ils cultivent réellement la curiosité des jeunes et créent un milieu favorable à la réflexion, à la résolution de problèmes et à la réalisation des plus grands rêves.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé, au nom du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, l'ouverture de la période de mises en candidature aux Prix du Premier ministre de 2020 pour l'excellence dans l'enseignement et dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi que pour l'excellence en éducation de la petite enfance. On invite les Canadiens d'un océan à l'autre à proposer la candidature d'un éducateur inspirant ou d'une éducatrice inspirante qui a apporté une contribution importante à sa collectivité.

La période de mise en candidature se termine à 11 h 59 (heure du Pacifique), le 14 janvier 2020.

« Les éducatrices et éducateurs exceptionnels du Canada encouragent leurs élèves à aller plus loin, à travailler plus fort et à rêver plus grand, tout en leur donnant la passion d'apprendre à toutes les étapes de leur vie. Si vous connaissez un éducateur innovateur dans votre collectivité, je vous invite à poser sa candidature à un Prix du Premier ministre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

