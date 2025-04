TELUS a fourni des perspectives tirées de son programme d'IA primé axé sur l'humain pour soutenir la responsabilisation et instiller la confiance à l'échelle mondiale

L'apport des répondants au cadre de production de rapports initial est essentiel pour alimenter divers forums de discussions mondiaux, notamment le Sommet des dirigeants du G7 et la plénière du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle de l'OCDE qui se tiendront plus tard cette année

TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - TELUS annonce aujourd'hui sa soumission au cadre de production de rapports sur le Hiroshima AI Process (HAIP) , dans lequel elle communique ses approches éprouvées et ses meilleures pratiques pour un développement sûr et fiable de l'IA, conformément au Code de conduite du G7 en matière d'IA. TELUS est fière de compter parmi les 20 entreprises dans le monde qui ont participé au projet pilote du cadre de production de rapports de l'OCDE et de contribuer aux efforts de collaboration à l'échelle mondiale visant à mettre au point une IA axée sur l'humain. L'entreprise renforce ainsi son engagement de longue date à instaurer la confiance envers TELUS et le monde numérique.

« Cette collaboration entre les pays du G7 et les partenaires du secteur est cruciale à la mise au point d'une IA axée sur l'humain qui affermit la confiance dans la technologie, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Alors que le Canada se prépare à accueillir les réunions du G7 plus tard cette année, TELUS participera aux discussions du B7 en mai, au cours desquelles elle fera la promotion de l'adoption responsable d'une IA qui privilégie l'équité, la sécurité et la transparence. Notre engagement de longue date en faveur de pratiques éthiques en matière de données et d'IA nous place en bonne position pour contribuer à cette tâche importante, qui aidera les communautés à l'échelle mondiale à tirer profit des avantages transformateurs de cette technologie d'une manière sûre et responsable. »

Favoriser la collaboration pour des systèmes d'IA fiables dans le monde entier

Le cadre HAIP permet aux organisations qui développent des systèmes d'IA avancés de se conformer au Code de conduite du G7 en matière d'IA. Le cadre de production de rapports HAIP, le premier en son genre, offre aux organisations la possibilité de présenter des renseignements comparables sur leurs actions et pratiques de gestion des risques liés à l'IA, favorisant ainsi la transparence, la responsabilisation et l'interopérabilité dans divers secteurs et territoires. Ces mesures contribueront à renforcer la confiance dans l'IA tout en atténuant les risques liés à la technologie.

Le cadre HAIP a été annoncé pour la première fois en tant qu'initiative internationale en mai 2023 par les pays membres du G7, après quoi TELUS a été invitée à apporter ses connaissances et son expertise au développement d'une IA responsable. TELUS a expliqué comment elle a mis en œuvre des pratiques exhaustives de gestion des risques liés à l'IA et des mesures de transparence, comment elle a formé les membres de son équipe au moyen de programmes d'IA et de maîtrise des données, et comment elle a harmonisé sa gouvernance en matière d'IA avec les normes internationales en vigueur.

Leadership local, effet mondial

TELUS est la première organisation canadienne à adhérer au cadre de production de rapports. Reconnue pour son leadership dans le développement et le déploiement d'une IA responsable, l'organisation est devenue la première entreprise au monde à obtenir la certification internationale ISO 31700-1 Respect de la vie privée assuré dès la conception et l'une des premières à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative du gouvernement du Canada. Le travail de l'entreprise en matière de maîtrise de l'IA a récemment été reconnu comme la seule étude de cas canadienne dans un rapport de l'OCDE intitulé Stimuler la productivité et la croissance des affaires : le rôle des compétences en intelligence artificielle (IA) .

En mars 2025, TELUS a annoncé qu'elle s'associait à NVIDIA pour lancer une série de centres d'IA souveraine , qui fourniront aux entreprises et aux chercheurs canadiens une technologie de pointe pour stimuler l'innovation tout en conservant toutes les données et la puissance de calcul au Canada. Il est important de noter que le centre d'IA souveraine est établi dans l'un des centres de données les plus durables au monde et prêt pour l'IA. Situé à Rimouski au Québec, le centre est alimenté à 99 % par une énergie renouvelable et est trois fois plus efficace sur le plan énergétique en cas de surconsommation d'énergie.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en faveur d'une IA responsable, visitez telus.com/iaresponsable .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour en savoir plus :

Emily Piccinin

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.