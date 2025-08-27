TERRITOIRES DES NATIONS MUSQUEAM, SQUAMISH, TSLEIL-WAUTUTH, VANCOUVER, CB, le 27 août 2025 /CNW/ - Clear Seas, en partenariat avec le British Columbia Institute of Technology (BCIT), Mitacs et la Fondation Students On Ice, est fier d'annoncer le lancement de sa quatrième cohorte, la plus importante à ce jour, du programme de stages pour étudiantes et étudiants autochtones. Cette initiative nationale soutient la recherche menée par les autochtones et renforce les capacités à long terme dans les secteurs marins et environnementaux.

Canots traditionnels – Zoe George/Clear Seas (Groupe CNW/Clear Seas)

Depuis son lancement en 2021, le programme est devenu une plateforme essentielle pour les chercheurs autochtones émergents, leur offrant une occasion unique d'explorer des sujets cruciaux tels que la gestion marine dirigée par les autochtones, les pratiques de récolte durables et les stratégies de réduction des collisions avec les baleines.

« En tant que femme de la nation Tsleil-Waututh, ce programme représente plus que de la recherche pour moi. Il s'agit de rétablir les liens communautaires, d'amplifier les voix autochtones et de transformer la façon dont les connaissances marines sont créées et partagées », explique Sarah Thomas, directrice des programmes autochtones chez Clear Seas. « Je suis fière de soutenir des stagiaires dont le travail valorise leurs communautés et remet en question les approches conventionnelles en sciences environnementales. »

Le stage est un programme rémunéré à temps partiel qui permet aux stagiaires de travailler à distance depuis leur lieu de résidence partout au Canada, garantissant ainsi une accessibilité à l'échelle nationale. Développé en collaboration avec des détenteurs de connaissances autochtones, des établissements universitaires et des partenaires industriels, le programme favorise le partage inclusif des connaissances en mettant l'accent sur les valeurs autochtones et les connaissances traditionnelles.

Le succès du programme est parfaitement illustré par les stagiaires eux-mêmes, qui ont appliqué les connaissances traditionnelles à des problèmes concrets et préservé le patrimoine culturel. Chanessa Perry, membre de la cohorte 2023-2024, explique : « Ce stage m'a donné l'occasion de renouer avec les connaissances traditionnelles tout en travaillant sur un problème concret qui touche mon peuple. [J'ai étudié] comment les connaissances traditionnelles peuvent être appliquées pour prévenir les collisions avec les baleines sur la côte de la Colombie-Britannique. »

Une autre stagiaire, Zoe George, revient pour un troisième mandat afin de développer son projet initial. « J'ai pu explorer l'histoire de la culture du canotage de ma nation et partager des récits d'aînés qui auraient pu être perdus », explique-t-elle. Son travail a culminé avec une exposition au Musée maritime de Vancouver, garantissant ainsi que ces connaissances soient partagées avec un large public.

Tia Rose, qui a étudié l'impact des espèces envahissantes sur les systèmes alimentaires traditionnels, ajoute : « C'était plus qu'un simple stage, cela m'a donné une orientation. »

Les partenaires de Clear Seas soulignent également l'importance du programme pour établir un pont entre les connaissances autochtones et universitaires.

Jennifer Figner, vice-rectrice et vice-présidente à la direction académique de BCIT, déclare : « BCIT reconnaît l'immense valeur de l'intégration des connaissances autochtones à la recherche scientifique. Notre participation au programme de stages autochtones de Clear Seas nous permet de soutenir un modèle unique de partage des connaissances qui renforce la gestion responsable des ressources marines et ouvre la voie au leadership autochtone dans le domaine environnemental. »

Faisant écho à ce constat, Tara Mascarenhas, directrice des programmes à la Fondation Students On Ice, affirme que le programme reflète la conviction de son organisation selon laquelle « le leadership des jeunes, fondé sur l'équité et le partage des connaissances, est essentiel ». Elle ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir un programme ancré dans la science collaborative, guidé par la culture et animé par un profond respect pour la terre et les eaux qui nous relient. »

Stephen Lucas, PDG de Mitacs, conclut : « Chez Mitacs, nous sommes fiers de notre partenariat continu avec Clear Seas dans le cadre du Programme de stages autochtones. Le fait de favoriser l'entrepreneuriat autochtone grâce à du financement et du mentorat renforce l'économie canadienne pour tous. »

Impliquez-vous

Clear Seas invite les particuliers, les éducateurs, les bailleurs de fonds et les professionnels du secteur à soutenir ce programme en pleine expansion. Vous pouvez vous impliquer en faisant un don, en collaborant ou en établissant un partenariat.

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un organisme canadien sans but lucratif qui fournit de l'information indépendante et factuelle pour aider l'industrie, les gouvernements et le public à prendre des décisions éclairées sur les enjeux liés au transport maritime. Nous œuvrons à bâtir un climat de confiance et de compréhension afin que chacun et chacune puisse se sentir partie prenante du secteur maritime. Notre vision : un secteur du transport maritime durable, sécuritaire, dynamique et inclusif, aujourd'hui et pour les générations futures. Tous nos rapports sont disponibles au clearseas.org.

À propos de BCIT

Le British Columbia Institute of Technology (BCIT) est l'un des plus grands établissements d'enseignement supérieur de la Colombie-Britannique, réputé pour son modèle d'apprentissage pratique et appliqué. Le BCIT collabore avec des partenaires industriels et communautaires afin d'offrir une éducation et une formation concrètes qui répondent aux besoins en constante évolution des étudiants et de la société. Pour plus d'informations, rendez-vous au bcit.ca.

À propos de Mitacs

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui stimule l'innovation grâce à des partenariats entre le milieu universitaire, l'industrie et les collectivités. Mitacs soutient des programmes de recherche et de formation qui préparent les étudiants et les postdoctorants à relever les défis du monde réel. Pour plus de détails, visitez le site mitacs.ca.

À propos de la Fondation Students on Ice

La Fondation Students on Ice donne aux jeunes les moyens de bâtir un avenir durable. Grâce à son programme Plein cap vers un avenir bleu, elle met en relation des personnes âgées de 15 à 35 ans, en particulier des jeunes autochtones, avec des possibilités de formation, d'emploi et de financement dans le secteur émergent de l'économie bleue durable. Cette initiative est soutenue par la Décennie des sciences océaniques au service du développement durable des Nations unies.

