Promouvoir la proportionnalité : Le BSIF lance une consultation sur les normes de fonds propres et de liquidité applicables aux petites et moyennes institutions de dépôts

OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) invite les parties intéressées à commenter un document de consultation sur les normes de fonds propres et de liquidité qui s'appliquent aux petites et moyennes institutions de dépôts.

Dans ce document, le BSIF propose des modifications aux normes de fonds propres et de liquidité qui s'appliquent aux institutions susmentionnées. Le document résume également la rétroaction recueillie sur un document de travail daté de juillet 2019 intitulé Promouvoir la proportionnalité : Adapter les normes de fonds propres et de liquidité aux petites et moyennes institutions de dépôts.

Des versions provisoires des exigences de fonds propres et de liquidité, conçues expressément à l'intention des petites et moyennes institutions de dépôts, seront publiées à la fin du printemps de 2020.

Cette démarche a pour but de mieux préparer les institutions concernées à affronter les risques financiers et d'accroître leur résilience face à ces risques, de même que de confirmer que le régime de fonds propres et de liquidité du BSIF demeure bien adapté aux institutions de plus petite taille et moins complexes. En outre, le BSIF recueille les commentaires des parties intéressées aux premières étapes de l'élaboration des politiques pour faire mieux connaître aux Canadiens les objectifs vers lesquels tendent ses efforts.

« Cette initiative vise à mieux accorder les normes de fonds propres et de liquidité avec les caractéristiques uniques des petites et moyennes institutions de dépôts au Canada, en s'assurant de protéger les déposants et les autres créanciers, tout en permettant à ces institutions de bien rivaliser avec la concurrence et de prendre des risques raisonnables. » -- Ben Gully, surintendant auxiliaire, Secteur de la réglementation.

