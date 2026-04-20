Promotion et valorisation du français - Lancement de l'appel de projets du programme Le français, au cœur de nos ambitions

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française invite les organisations à contribuer au rayonnement du français dans leur secteur d'activité ou dans leur région en présentant un projet d'ici le 24 mai 2026 dans le cadre du programme Le français, au cœur de nos ambitions.

Un financement sera accordé en priorité aux projets qui auront pour but de favoriser l'utilisation du français dans les organisations, soit ceux relevant du volet 2 du programme. Ces projets devront ainsi viser à appuyer les entreprises employant de 25 à 49 personnes pour les aider à respecter leurs obligations légales en ce qui concerne la présence du français au travail, dans le commerce et dans les affaires. Cela inclut notamment l'inscription à l'Office, l'affichage, l'emballage des produits, les processus d'embauche, les sites Web, l'accueil de la clientèle ainsi que le service à la clientèle.

La mise en œuvre des projets devra minimalement inclure les moyens d'action obligatoires suivants en lien avec les priorités gouvernementales :

Rencontrer entre 250 et 500 entreprises pour les informer, notamment, au sujet des modifications apportées au Règlement sur la langue du commerce et des affaires (affichage des marques de commerce et des noms d'entreprises) ainsi qu'au sujet de l'obligation d'inscription à l'Office des entreprises employant de 25 à 49 personnes;

(affichage des marques de commerce et des noms d'entreprises) ainsi qu'au sujet de l'obligation d'inscription à l'Office des entreprises employant de 25 à 49 personnes; Réaliser une campagne pour informer les entreprises sur les obligations en lien avec le Règlement sur la langue du commerce et des affaires et sur les outils de l'Office, et ce, en ayant recours à un minimum de cinq moyens (infolettre, publications sur les réseaux sociaux, page Web, affichage dans des abris d'autobus, publicité à la radio, etc.);

et sur les outils de l'Office, et ce, en ayant recours à un minimum de cinq moyens (infolettre, publications sur les réseaux sociaux, page Web, affichage dans des abris d'autobus, publicité à la radio, etc.); Collaborer avec des personnalités du monde des affaires préalablement approuvées par l'Office, lesquelles se présenteront en tant qu'ambassadrices de l'utilisation du français en entreprise et rappelleront son importance au moyen de webinaires, de vidéos, etc.;

Recruter des entreprises et les mobiliser pour qu'elles prennent part à au moins deux webinaires organisés par l'Office (cible : minimum de 20 entreprises participantes par webinaire), lesquels porteront sur les priorités organisationnelles de l'Office, soit l'affichage des marques de commerce et des noms d'entreprises et l'inscription à l'Office.

Faits saillants

Les projets soumis pourront également s'inscrire dans le volet 1 du programme, lequel vise la maîtrise d'une terminologie française dans les secteurs économiques clés et en émergence identifiés par l'Office, à savoir : l'alimentation; l'environnement et les ressources naturelles; la gestion, l'économie, l'emploi et le droit; le transport et l'entreposage; l'informatique et les hautes technologies; la santé.

dans les secteurs économiques clés et en émergence identifiés par l'Office, à savoir : l'alimentation; l'environnement et les ressources naturelles; la gestion, l'économie, l'emploi et le droit; le transport et l'entreposage; l'informatique et les hautes technologies; la santé. Le programme Le français, au cœur de nos ambitions vise à promouvoir l'utilisation du français dans l'espace public et les milieux de travail québécois ainsi qu'à favoriser l'utilisation et la maîtrise d'une terminologie française appropriée aux différents domaines d'activité au Québec. Il s'adresse aux entreprises et aux organisations engagées dans la promotion du français et contribuant à sa vitalité.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il fait également la promotion de l'usage et de la qualité de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec. Pour accomplir sa mission, l'Office contribue à la francisation des milieux de travail en produisant de la terminologie en français et soutient différentes clientèles en offrant notamment des outils et des services linguistiques.

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SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]