Lancement de l'appel de candidatures des Mérites Francopub 2026

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française invite les concepteurs-rédacteurs et conceptrices-rédactrices à poser leur candidature aux Mérites Francopub d'ici au vendredi 22 mai 2026.

Ces distinctions récompensent le travail de créatrices et de créateurs dont les publicités se démarquent par la qualité et la mise en valeur de la langue française ainsi que par l'efficacité des messages.

Les catégories des Mérites du français 2026 sont les suivantes :

Le Grand Mérite Francopub , qui s'accompagne d'une bourse de 2 500 $.

, qui s'accompagne d'une bourse de 2 500 $. Le Mérite Francopub de la relève , qui s'accompagne d'une bourse de 2 000 $.

, qui s'accompagne d'une bourse de 2 000 $. Le Mérite Francopub coup de cœur du jury, qui est doté d'une bourse de 1 500 $.

Faits saillants

Le Mérite Francopub de la relève publicitaire s'adresse aux conceptrices et concepteurs qui ont 30 ans ou moins.

Les publicités soumises seront analysées par un jury composé de personnes représentant le milieu de la publicité ainsi que l'Office québécois de la langue française.

Les noms des personnes lauréates seront dévoilés à l'automne 2026 lors du Gala des Mérites du français.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il fait également la promotion de l'usage et de la qualité de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec. Pour accomplir sa mission, l'Office contribue à la francisation des milieux de travail en produisant de la terminologie en français et soutient différentes clientèles en offrant des outils et des services linguistiques, entre autres actions.

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SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]