Avis aux médias - Lancement de l'appel de candidatures des Mérites du français 2026

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française invite les entreprises, les organismes publics et parapublics et les établissements d'enseignement qui ont mis en place des actions favorisant l'utilisation et le rayonnement du français dans leur milieu à soumettre leur candidature aux Mérites du français d'ici le vendredi 22 mai.

Les Mérites du français soulignent non seulement l'engagement d'organisations qui ont le français à cœur, mais également les initiatives de comités de francisation ainsi que celles de personnes engagées envers la langue française.

Les catégories des Mérites du français 2026 sont les suivantes :

Milieu de travail en français

Cette catégorie vise à récompenser les réalisations témoignant de l'engagement d'organisations qui ont fait de la généralisation de l'utilisation du français dans leur milieu de travail une priorité, et ce, au bénéfice de leur personnel et de leur clientèle. Il peut s'agir de mesures concrètes qui ont un effet positif sur la réalisation, en français, des tâches quotidiennes du personnel, d'initiatives qui témoignent de l'importance accordée au service en français ou encore d'activités de valorisation de la langue française.





Cette catégorie vise à récompenser les réalisations témoignant de l'engagement d'organisations qui ont fait de la généralisation de l'utilisation du français dans leur milieu de travail une priorité, et ce, au bénéfice de leur personnel et de leur clientèle. Il peut s'agir de mesures concrètes qui ont un effet positif sur la réalisation, en français, des tâches quotidiennes du personnel, d'initiatives qui témoignent de l'importance accordée au service en français ou encore d'activités de valorisation de la langue française. Comité de francisation - prix Fernand-Daoust

Cette catégorie souligne l'ampleur du travail effectué par le comité de francisation d'une entreprise et le dynamisme de ses membres. Un comité de francisation est un comité paritaire composé de travailleuses et de travailleurs ainsi que de membres du personnel cadre. Il est présent dans les entreprises de 100 personnes et plus.





Cette catégorie souligne l'ampleur du travail effectué par le comité de francisation d'une entreprise et le dynamisme de ses membres. Un comité de francisation est un comité paritaire composé de travailleuses et de travailleurs ainsi que de membres du personnel cadre. Il est présent dans les entreprises de 100 personnes et plus. Engagement envers la langue française

Cette catégorie couronne une personne qui a contribué de manière déterminante et remarquée, grâce à son engagement, à son esprit rassembleur et à son influence, à mettre en place des actions visant l'utilisation et la valorisation du français en milieu de travail. La catégorie vise tous les membres du personnel qui se sont impliqués dans la francisation de leur milieu de travail.

Faits saillants

Les réalisations soumises seront analysées par un jury composé de représentantes et représentants du milieu des affaires ainsi que de l'Office québécois de la langue française.

Les noms des organisations et des personnes lauréates seront dévoilés à l'automne 2026 lors du Gala des Mérites du français.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il fait également la promotion de l'usage et de la qualité de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec. Pour accomplir sa mission, l'Office contribue à la francisation des milieux de travail en produisant de la terminologie en français et soutient différentes clientèles en offrant des outils et des services linguistiques, entre autres actions.

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