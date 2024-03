MONCTON, NB, le 15 mars 2024 /CNW/ - Les provinces atlantiques et les États voisins de la Nouvelle-Angleterre partagent une longue histoire de relations commerciales et de partenariats économiques importants qui créent des occasions pour les entreprises et travailleurs des deux côtés de la frontière.

Cette semaine, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA, a effectué une visite en Nouvelle-Angleterre, afin de renforcer les liens économiques entre les deux régions et de promouvoir le Canada atlantique comme leader de l'industrie des poissons et produits de la mer, de l'économie bleue et des énergies renouvelables.

Au cours de la fin de semaine, la ministre Hutchings a assisté à l'Expo des produits de la mer d'Amérique du Nord (SENA) 2024 à Boston (Massachusetts). En phase avec la Stratégie de croissance pour l'Atlantique visant à accroître la productivité et la compétitivité, elle a rejoint d'autres ministres fédéraux ainsi que les premiers ministres et des ministres des provinces atlantiques pour l'ouverture officielle du pavillon du Canada, où 25 entreprises et organismes du secteur des poissons et produits de la mer du Canada atlantique tenaient un kiosque.



Au salon commercial SENA, elle a rencontré des entrepreneurs de la région pour faire le point sur leur avantage concurrentiel dans l'industrie mondiale des poissons et produits de la mer. Ils ont exploré des façons révolutionnaires d'accroître les ventes par l'introduction de nouveaux produits et emballages, et de stimuler la compétitivité par des innovations en transformation, en sécurité alimentaire et en pratiques durables afin d'apporter les poissons et produits de la mer régionaux sur les tables du monde entier.

L'année dernière seulement, les exportations mondiales de poissons et produits de la mer du Canada atlantique ont atteint 5,7 milliards de dollars, dont près des deux tiers étaient destinés aux États-Unis. L'industrie régionale de ces produits employait presque 24 000 travailleurs, souvent dans des collectivités rurales et côtières.

La ministre a rencontré des représentants de la Northern Border Regional Commission, un partenariat conclu entre le gouvernement fédéral et divers États américains en vue du développement économique de la Nouvelle-Angleterre, dont le mandat est semblable à celui de l'APECA. Cette collaboration est un moyen d'approfondir les liens de longue date entre le Canada atlantique et la Nouvelle-Angleterre.

La ministre s'est également rendue à Providence (Rhode Island) et à New Bedford (Massachusetts) afin de renforcer l'engagement de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, soit atteindre une économie carboneutre en promotionnant les forces économiques du Canada atlantique dans les domaines de l'économie bleue, des technologies océaniques et des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne extracôtière. Elle a discuté avec des chefs d'entreprise, des investisseurs et des fonctionnaires afin de trouver des moyens de collaborer pour tirer parti des solides liens commerciaux de longue date entre les provinces atlantiques et la Nouvelle-Angleterre, et d'optimiser la compétitivité des deux régions dans l'économie bleue et les énergies renouvelables.

La ministre Hutchings a conclu sa visite en rencontrant Yvonne Hao, secrétaire au développement économique du Massachusetts, et Anne Gobi, directrice des Affaires rurales.

Le gouvernement canadien continue à démontrer son engagement à miser sur l'élan économique du Canada atlantique en renforçant ses liens avec les plus importants partenaires commerciaux de la région afin d'établir des collaborations novatrices qui stimulent les avantages importants des provinces atlantiques dans l'économie bleue et les énergies renouvelables.

Citation

« Des exportations de poissons et de produits de la mer de calibre mondial aux énergies renouvelables, la région de l'Atlantique et la Nouvelle-Angleterre possèdent un lien étroit depuis des générations. Cette semaine, nous avons consolidé ce lien, faisant la promotion du secteur canadien des poissons et produits de la mer ainsi que des chefs de file du Canada atlantique en matière d'énergie extracôtière. Notre économie régionale a le vent dans les voiles, et l'établissement de solides liens commerciaux avec nos voisins signifie que nous poursuivrons dans cette voie. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA



Les faits en bref (sites en anglais seulement)

L'Expo des produits de la mer d'Amérique du Nord (SENA) est la plus grande exposition de produits de la mer d'Amérique du Nord. Des milliers d'acheteurs et de fournisseurs du monde entier participent à cette exposition annuelle de trois jours pour se rencontrer, réseauter et faire des affaires.

Grâce au Programme de croissance économique régionale par l'innovation, l'APECA a versé une contribution non remboursable de 200 000 $ à l'Atlantic Canada Fish Farmers Association pour coordonner la participation d'une délégation des provinces atlantiques à la SENA, où elles pouvaient présenter leurs produits et établir des liens avec d'autres entreprises de l'industrie.

Les quatre gouvernements provinciaux, ainsi que des associations industrielles et des entreprises des provinces atlantiques exposant au pavillon du Canada , ont versé en tout 2,1 millions de dollars afin d'appuyer la présence régionale à l'évènement.

INDUSTRIE DES POISSONS ET PRODUITS DE LA MER DU CANADA ATLANTIQUE

En 2023, les exportations mondiales de poissons et produits de la mer des provinces atlantiques représentaient près de 15 % de toutes les exportations régionales.

La Nouvelle-Écosse est le principal exportateur de l'industrie au Canada atlantique (2,6 G$), suivie du Nouveau-Brunswick (1,9 G$), de Terre-Neuve-et- Labrador (1,2 G$) et de l'Île-du-Prince-Édouard (0,5 G$).

atlantique (2,6 G$), suivie du Nouveau-Brunswick (1,9 G$), de Terre-Neuve-et- (1,2 G$) et de l'Île-du-Prince-Édouard (0,5 G$). Soixante-six pour cent des poissons et produits de la mer exportés des provinces atlantiques en 2023 étaient destinés à des clients aux États-Unis.

ÉCONOMIE BLEUE ET SECTEUR OCÉANIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

L'économie bleue consiste en l'utilisation durable des ressources océaniques au profit de la croissance économique, de l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois, et de la santé des écosystèmes océaniques. Ce secteur est un moteur clé de l'économie bleue durable.

En 2020, le secteur océanique des provinces atlantiques a versé environ 15 G$ au produit intérieur brut et employé directement plus de 70 000 personnes, représentant environ 50 % de l'économie océanique canadienne.

POTENTIEL D'ÉNERGIES RENOUVELABLES AU CANADA ATLANTIQUE

Avec d'importants développements prévus dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'hydrogène vert, des petits réacteurs modulaires, des biocarburants, des minerais critiques et des batteries, la région de l'Atlantique est en bonne position pour devenir un exportateur net d'énergie propre.

Les immenses ressources énergétiques propres du Canada atlantique, son industrie énergétique chevronnée et la proximité de marchés clés offrent d'importants débouchés.

atlantique, son industrie énergétique chevronnée et la proximité de marchés clés offrent d'importants débouchés. Les provinces atlantiques collaborent depuis longtemps avec leurs voisins américains dans le domaine du commerce de l'énergie et en tant que fournisseurs de confiance d'énergies renouvelables.

DOCUMENT D'INFORMATION

Entreprises du Canada atlantique qui ont participé au pavillon du Canada au salon commercial SENA 2024

Le 15 mars 2024 • Moncton (Nouveau-Brunswick) • Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

Veuillez noter que certains sites sont disponibles en anglais seulement.

Nouvelle-Écosse

Bill and Stanley Oyster Co - Fortune Oysters

Fathom Fish & Seafood - https://fathomfish.com

Fisher King Seafood - https://www.fisherkingseafoods.com/

Louisbourg Seafoods - https://louisbourgseafoods.ca

Sea Star Seafoods - https://seastarseafoods.com

Tribune Seafood - http://tribuneseafood.com

World Link Food Distributors Inc. - http://atlanticlobster.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Badger Bay

Barry Group Inc. - https://barrygroupinc.com

Ocean Choice International Inc. - https://oceanchoice.com

Whitecap International Seafood Exporters - https://whitecapseafoods.com

Nouveau-Brunswick

Alliance Seafood/The Great Little Harbour Seafood Company - https://www.allianceseafood.ca/fr

Atlantic Canada Fish Farmers Association - https://www.atlanticfishfarmers.com/

Bay Shore Lobster - https://www.bayshorelobster.com

International Seafood and Bait - https://www.internationalseafood.co

Ocean Blue Fisheries

Shediac Lobster Shop - https://www.shediaclobster.ca/?lang=fr

True North Seafood Company - https://www.truenorthseafood.com

Young's Lobster Company - https://youngslobster.com

Île-du-Prince-Édouard

East Cape Oyster Company - https://eastcapeoyster.com

Lobster PEI - https://lobsterpei.ca

PEI Mussel King - https://peimusselking.com

Raspberry Point Oysters - https://raspberrypoint.com/

Royal Star Foods - https://royalstarfoods.com

Sweet Oyster Co. - https://fr.sweetoyster.ca/

