PROMOTION DE L'ACHAT LOCAL : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RÉITÈRE SON APPUI À ALIMENTS DU QUÉBEC

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Aliments du Québec accueille avec enthousiasme l'appui du gouvernement du Québec qui lui octroie une aide financière de 12,5 millions de dollars afin de poursuivre la mise en valeur de l'offre de produits bioalimentaires québécois et leur présence dans les différents réseaux de distribution. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), M. Donald Martel, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge du Salon international de l'alimentation (SIAL).

Yvon Doyle, sous-ministre adjoint aux pêches, à l’aquaculture, au commerce, à la transformation et aux relations intergouvernementales, MAPAQ; Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec; Pierre-Alexandre Blouin, président du conseil d’administration d’Aliments du Québec (Groupe CNW/Aliments du Québec)

Ce renouvellement assure la continuité des initiatives d'Aliments du Québec visant à soutenir les producteurs, les transformateurs et les pêcheurs québécois, à valoriser l'affichage de la provenance locale vérifiée dans les lieux de vente et à encourager les consommateurs à choisir les produits d'ici.

Pour Aliments du Québec, cette annonce permettra la poursuite des efforts de simplification du geste d'achat local, tout en renforçant la confiance des consommateurs envers les produits québécois. En facilitant l'identification des aliments québécois grâce aux marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons biologiques, l'organisme contribue à renforcer le lien entre l'industrie bioalimentaire et les citoyens. Ces marques permettent aux consommateurs de repérer facilement les produits d'ici et de faire des choix éclairés lorsqu'ils souhaitent privilégier l'achat local. Ce financement permettra également de valoriser le savoir-faire des restaurateurs et des institutions qui privilégient l'approvisionnement local avec le programme Aliments du Québec au menu.

La rigueur d'Aliments du Québec : un gage de confiance et de transparence

Cette annonce survient alors que le système de gestion de la qualité, encadrant l'octroi et la protection des marques de certification d'Aliments du Québec, a obtenu la certification ISO 9001:2015, une étape majeure dans son engagement envers les consommateurs et l'industrie. En soumettant ses processus à des normes internationales rigoureuses, l'organisme confirme leur rigueur et leur transparence. Cette reconnaissance contribue à accroître la crédibilité de ses marques et à offrir aux consommateurs un repère clair et fiable pour identifier les produits d'ici.

Citations :

« Les consommateurs veulent des repères simples et fiables pour identifier les produits d'ici. Les marques de certification d'Aliments du Québec jouent ce rôle en offrant une information claire et vérifiée sur la provenance des aliments. Elles renforcent la transparence, guident les choix des consommateurs et contribuent à valoriser le travail de nos producteurs, de nos pêcheurs et de nos transformateurs. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Aliments du Québec remercie le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour sa confiance renouvelée. Cet appui vient soutenir les orientations de notre nouvelle planification stratégique, ambitieuse, réaliste et axée sur l'action. Voilà maintenant 30 ans qu'Aliments du Québec contribue à la promotion et au rayonnement de l'industrie bioalimentaire du Québec. Aujourd'hui, l'organisme rassemble plus de 1 900 entreprises agroalimentaires adhérentes et compte plus de 30 000 produits certifiés au sein de sa grande famille d'Aliments du Québec. Portés par cet élan, nous poursuivons nos efforts de promotion pour valoriser les produits d'ici, faire connaître les marques et les produits de nos entreprises membres et faire de l'achat local un réflexe durable. »

Pierre-Alexandre Blouin, président du conseil d'administration d'Aliments du Québec

À propos d'Aliments du Québec

Fondé en 1996, Aliments du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'industrie bioalimentaire au profit de l'économie québécoise. L'organisation contribue au rayonnement de plus de 30 000 produits portant les marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons biologiques, largement reconnues comme repères fiables par les consommateurs d'ici. Son système de gestion de la qualité encadrant l'octroi et la protection de ses marques détient la certification ISO 9001:2015, une reconnaissance internationale attestant la rigueur et la fiabilité de ses processus de vérification.

Son programme Aliments du Québec au menu reconnaît 1000 restaurants et 1000 institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu afin de favoriser le choix local aussi bien en épicerie qu'en restauration et en milieu institutionnel.

Pour en savoir plus, visitez alimentsduquebec.com.

SOURCE Aliments du Québec

Pour obtenir plus d'information, des visuels ou pour coordonner une entrevue avec Mme Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, veuillez communiquer avec : Annie Martineau, Conseillère communication, Aliments du Québec, 514 947-4522 / [email protected]; Chloé Chagnon, Massy Forget Langlois relations publiques, 514 743-6302 / [email protected]