Le processus de vérification d'Aliments du Québec obtient la certification ISO 9001:2015

LONGUEUIL, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - C'est avec enthousiasme qu'Aliments du Québec annonce que son système de gestion de la qualité, encadrant l'octroi et la protection de ses marques de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons biologiques, a obtenu la certification ISO 9001:2015. Cette reconnaissance internationale confirme la solidité et la fiabilité de ses processus de vérification qui encadrent l'attribution de ses marques de certification.

Pour Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, il s'agit d'un jalon important pour l'organisation. « Quelle fierté d'annoncer que notre processus de vérification est désormais certifié ISO 9001:2015. Cette certification vient couronner une démarche volontaire menée avec conviction par notre équipe de vérification et conformité. Celle-ci ne laisse rien au hasard : chaque aliment fait l'objet d'une vérification individuelle, appuyée par des pièces justificatives. L'obtention de la certification vient ainsi confirmer la solidité de notre processus de vérification unique au Canada. Elle renforce aussi la crédibilité de nos marques, véritables repères pour identifier les aliments cultivés, élevés, pêchés ou transformés ici. Aliments du Québec est d'ailleurs le seul organisme soutenu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) qui certifie la provenance des aliments. »

Délivrée par l'organisme de certification mondial NQA, la certification ISO 9001:2015 atteste que le système de gestion de la qualité qui encadre l'octroi et la protection des marques de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons biologiques repose sur des pratiques reconnues à l'échelle internationale.

« La certification ISO-9001:2015 de notre processus de vérification vient ainsi consolider le fondement même de notre mission qui est de certifier avec rigueur la provenance des aliments d'ici et de valoriser l'achat local partout au Québec. Pour les entreprises, les partenaires et les consommateurs, cette annonce constitue un gage de confiance supplémentaire. Plus que jamais, la transparence est recherchée lorsqu'on choisit des aliments locaux, et c'est ce que nous offrons », conclut Mme Roy.

À propos d'Aliments du Québec

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui contribue au développement de l'industrie bioalimentaire, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de quelque 30 000 produits portant les marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, de même que leurs déclinaisons biologiques, toutes reconnues et appréciées des consommateurs. Son système de gestion de la qualité qui encadre l'octroi et la protection de ses marques de certification détient la certification ISO 9001:2015, une reconnaissance internationale qui confirme la solidité et la fiabilité de ses processus de vérification.

SOURCE Aliments du Québec

Renseignements : Annie Martineau, Conseillère communication, Aliments du Québec, [email protected]