La Microbrasserie Le Presbytère remporte la 8e édition du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu

LONGUEUIL, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Hier soir, lors d'une soirée spéciale réunissant des restaurateurs membres du programme Aliments du Québec au menu, le restaurant gagnant du Prix restaurateur 2025 a été dévoilé. C'est la Microbrasserie Le Presbytère, située en Mauricie, qui remporte la 8e édition de ce prix récompensant un établissement qui se démarque par son engagement envers l'approvisionnement, l'utilisation et la mise en valeur des aliments québécois. Le jury a également tenu à souligner l'exceptionnelle qualité des douze candidatures en nomination et a retenu deux restaurants finalistes qui ont talonné le gagnant : le Restaurant 1668, en Chaudière-Appalaches, ainsi que le Baumier, situé dans les Laurentides.

De gauche à droite : Francis Boisvert, cofondateur de la Microbrasserie Le Presbytère et Isabelle Dupuis, cofondatrice de la Microbrasserie Le Presbytère. Crédit photo : Aliments du Québec (Groupe CNW/Aliments du Québec)

Fondée par la cheffe Isabelle Dupuis et son conjoint Francis Boisvert, la Microbrasserie Le Presbytère offre une expérience immersive et rassembleuse, fièrement ancrée dans la richesse locale. Entre patrimoine et innovation, elle redonne vie avec brio à un bâtiment de 1873 au cœur du village de Saint-Stanislas-de-Champlain. L'établissement conjugue gastronomie et culture brassicole dans une ambiance conviviale propice à la découverte. En plus de son menu de microbrasserie, la cheffe propose l'Acte de foi, un repas à l'aveugle de sept services, inspiré par les saisons, qui met en valeur des produits québécois d'exception.

En collaboration avec de nombreux producteurs de la Mauricie, Isabelle imagine des menus audacieux mettant en lumière des ingrédients parfois méconnus : champignons et autres comestibles forestiers, espèces marines du Québec certifiées Fourchette Bleue ou encore des épices boréales. Elle va même jusqu'à mettre en valeur certaines mauvaises herbes dans ses plats! Très impliquée dans sa communauté, elle partage son savoir lors d'événements, tout en nourrissant une curiosité constante pour les aliments locaux. De son côté, Francis brasse des bières artisanales qui s'accordent harmonieusement aux créations culinaires de la cheffe.

Deux autres finalistes remarquables

Fondé par le chef Ariel Cardinal-Petit à Saint-Georges, le Restaurant 1668 célèbre les saveurs du Québec en mettant au cœur de sa cuisine les produits locaux et de saison. Son nom, qui fait référence à la superficie de la province en kilomètres carrés, soit 1 668 000 km2, reflète son engagement à valoriser pleinement le territoire. Chaque plat illustre la fraîcheur et l'authenticité des produits locaux, offrant aux convives une gastronomie où qualité et terroir se rencontrent.

Restaurant Baumier, situé à Piedmont, se distingue par son engagement envers une cuisine locale et de saison. Nicolas Quinto (propriétaire et sommelier) et Samuel Boyer (chef) proposent une expérience culinaire gourmande axée sur les saveurs boréales et les produits forestiers. L'établissement met de l'avant l'identité culinaire québécoise à travers des arrivages régionaux soigneusement sélectionnés et des collaborations avec des maraîchers et artisans locaux.

« Ce prix décerné à la Microbrasserie Le Presbytère est pleinement mérité. Félicitations également au Restaurant 1668 et au Baumier, qui se distinguent comme des exemples inspirants pour l'industrie. Avec plus de 1 000 membres reconnus à travers la province, je me réjouis de constater l'engagement croissant des restaurateurs québécois envers les produits d'ici et notre programme Aliments du Québec au menu, qui rapproche l'offre de la demande et valorise l'approvisionnement local dans tous les types d'établissements. »

-- Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Rappelons qu'un total de 12 restaurants étaient en nomination. Ceux-ci ont été évalués par un jury composé de figures influentes de l'industrie de la restauration et de l'alimentation : Arnaud Marchand, Martin Lévesque, Geneviève Vézina-Montplaisir, Jonathan Lapierre, Catherine Lefebvre, Kevin Lavoie, Gwenaëlle Reyt et Billy Bastien.

Membre du jury depuis la création du concours, Martin Lévesque, chef exécutif au Club de golf de Boucherville et administrateur de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), souligne avec enthousiasme l'évolution remarquable des restaurants participants.

« Les chefs sont, sans aucun doute, la pierre angulaire des efforts en approvisionnement local. Je constate une véritable évolution : de plus en plus de restaurants proposent, tout au long de l'année, des menus élaborés avec des aliments du Québec. Que ce soit par la fermentation, les conserves, le développement de nouveaux produits ou même leurs propres jardins, les chefs font preuve d'une créativité et d'une détermination remarquables. Félicitations à eux! Ce prix exige beaucoup de travail et de rigueur, et c'est ce qui en fait une distinction prestigieuse, très convoitée, qui s'intègre parfaitement dans le contexte actuel. »

Pour en apprendre davantage sur le Prix restaurateur et le programme Aliments du Québec au menu, visitez quebecaumenu.com.

À propos d'Aliments du Québec

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui contribue au développement de l'industrie bioalimentaire, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de quelque 29 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, de même que leurs déclinaisons biologiques, toutes reconnues et appréciées des consommateurs. Son programme Aliments du Québec au menu reconnait les restaurants et les institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu, pour que le choix du local soit possible aussi bien en épicerie qu'au restaurant ou à la cafétéria.

Aliments du Québec

Aliments du Québec au menu

Aliments du Québec remercie le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour son soutien financier.

Retrouvez ici les photos libres de droits.

SOURCE Aliments du Québec

Pour les demandes d'entrevue veuillez contacter : Annie Martineau Conseillère, communication, Aliments du Québec, [email protected] 514 947-4522