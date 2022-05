Prolongement du REM dans Lanaudière - Enfin un projet de transport collectif qui répond aux besoins de Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Suivant la confirmation du premier ministre du Québec, M. François Legault, d'étudier sérieusement l'option de prolonger le REM dans le sud de Lanaudière, le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour, se réjouit que les besoins de transport collectif de la population repentignoise soient enfin entendus. Il s'agit là d'une étape cruciale pour déployer une offre de transport en commun équitable pour les usagers de la région. Ces derniers sont depuis trop longtemps pénalisés par les impacts causés par la congestion routière.

« Si l'on veut convaincre les gens de changer leurs habitudes de transport, encore faut-il leur proposer des solutions avantageuses et durables pour délaisser l'auto-solo. Actuellement, notre réseau routier est saturé et a peine à répondre aux besoins, et c'est sans compter les investissements qui seront requis afin d'assurer la pérennité de nos infrastructures. Investir dans le transport collectif, c'est investir au bénéfice de l'environnement et des générations futures. Dans cet esprit, je salue la volonté de notre gouvernement d'avoir entrepris ce changement de cap et de confirmer, par la même occasion, toute l'importance que le REM aura sur notre développement économique et notre attractivité, de même que sur la qualité de vie de notre communauté. Voilà pourquoi Repentigny incarnera un partenaire de premier plan pour assurer la concrétisation de cette vision », affirme M. Dufour.

Un rendez-vous sur la mobilité le 30 mai

À l'heure actuelle, c'est 170 000 trajets quotidiens, tous modes confondus, qui partent de la Ville de Repentigny en direction, majoritairement, du Grand Montréal. Seulement 7 % d'entre eux le sont en transport collectif. Conséquemment, c'est près de 158 100 déplacements qui, chaque jour, subissent les effets de la congestion routière, notamment, sur les axes autoroutiers A-40 et A-640. Cette réalité amène son lot de défis en termes de qualité de vie et d'impacts socioéconomiques.

« Maintenant que le gouvernement du Québec est ouvert à l'idée d'amener le REM dans notre région, soyez assurés que nous allons nous attabler sérieusement sur le sujet dans le cadre de notre Forum sur la mobilité le 30 mai prochain. Au-delà des discussions sur le prolongement du REM, nous souhaitons que cet événement se concrétise dans un horizon de temps raisonnable afin que nos citoyennes et nos citoyens puissent en profiter rapidement », soutient le maire.

Premier de ce genre à être organisé dans l'est de la région métropolitaine, le Forum sur la mobilité prendra vie sous le leadership des villes de Repentigny et de Terrebonne, et avec la collaboration des MRC Les Moulins et L'Assomption. Cet événement regroupera des décideurs municipaux et du gouvernement du Québec, de l'environnement et de la santé publique, l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) et exo, qui viendront bonifier les discussions sur une mobilité efficace, cohérente et intégrée dans l'est de la couronne Nord.

