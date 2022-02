Prolongement des mesures d'aide : les associations d'artistes soulagées

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les associations d'artistes et de travailleuses et de travailleurs du milieu culturel saluent l'annonce de la ministre de la Culture et des Communications quant au prolongement des mesures de soutien du gouvernement québécois à l'égard du milieu des arts et de la culture, fortement ébranlé depuis le début de la pandémie.

Les organisations - l'APASQ, l'AQAD, l'ARRQ, la FNCC-CSN, la GMMQ, la SARTEC, TRACE, l'UDA et l'UNEQ - se réjouissent de l'injection d'une somme supplémentaire de 2 M$ à l'égard du Fonds d'urgence pour les artistes et les travailleurs culturels des arts de la scène. Géré par la Fondation des artistes, ce fonds constitue un soutien important pour les artistes vivant des difficultés particulières, notamment devant la fin imminente des prestations de revenus lors de confinement du gouvernement fédéral.

Les associations en appellent à la bonne diligence des producteurs, distributeurs et propriétaires de salles de spectacles afin que les mesures de soutien qui leur sont allouées pour compenser les pertes de revenus en billetterie puissent être équitablement versées aux nombreux artistes et travailleuses et travailleurs du milieu, qui demeurent les plus affectés par l'impact des mesures de confinement.

À cet égard, les associations d'artistes rappellent à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) l'importance de renforcer les mécanismes de reddition de comptes visant à assurer que les artistes et les travailleuses et les travailleurs du milieu puissent recevoir leur juste part de cette aide gouvernementale.

Par ailleurs, les organisations soulignent que le milieu des arts et de la culture a grandement besoin de mesures structurantes pour améliorer les conditions socioéconomiques des artistes et des travailleurs et travailleuses de l'industrie. À cet effet, elles attendent avec grand intérêt la réforme annoncée des lois sur le statut de l'artiste afin de renforcer leurs droits en matière de travail.

Représentant près de 26 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs confondus à travers le Québec, les neuf associations œuvrant dans le milieu des arts et de la culture sont les suivantes :

SOURCE CSN