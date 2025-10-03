Prolongement de l'Autoroute 73 en Beauce : Des députés libéraux présents pour dénoncer l'entêtement de la CAQ

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Face à la grogne des citoyens de la Beauce, en particulier des agriculteurs, qui résonne jusqu'à Québec, concernant le prolongement de l'Autoroute 73, les porte-paroles de l'opposition officielle en matière de transports, Monsef Derraji, et d'agriculture, André Fortin, se sont rendus à Saint-Georges, hier, pour prendre la pleine mesure du gâchis que la CAQ veut leur imposer.

Sur place, les élus libéraux ont pris connaissance de l'ampleur des dégâts qu'engendrerait le tracé retenu par le ministère des Transports pour compléter le projet autoroutier jusqu'à la frontière. Les citoyens mobilisés de l'endroit ont pu leur présenter leur solution de rechange, une solution consensuelle chez les agriculteurs et bénéficiant de l'appui de la municipalité, qui permettrait de sauver des terres agricoles et acéricoles précieuses pour les familles qui les exploitent et toute l'économie de la région. MM. Derraji et Fortin dénoncent vivement l'entêtement et le manque d'écoute de la CAQ dans ce dossier qui provoquent une incertitude intenable dans le milieu.

Citations :

« Malgré un député local qui siège maintenant au Conseil des ministres, les citoyens de la région ne sont absolument pas écoutés. Fidèle à son habitude, le gouvernement caquiste refuse de consulter et d'entendre les préoccupations justifiées de la population locale. Le tracé proposé par les citoyens sauverait des entreprises familiales agricoles contrairement au projet insensé de la CAQ qui propose d'éventrer leurs terres. C'est aberrant! »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

« Le prolongement de l'Autoroute 73 est essentiel pour la région mais la CAQ s'entête à le faire dans un tracé qui fait l'unanimité contre lui. Les citoyens ont en main une solution concrète et logique qui empêcherait le sacrifice de familles agricoles et acéricoles, mais la CAQ tient absolument à faire de ce projet un véritable gâchis. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]