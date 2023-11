Prolongement de l'autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent - La vice-première ministre visite le futur chantier de l'autoroute 20

TROIS-PISTOLES, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, était de passage aujourd'hui au Bas-Saint-Laurent, dans le cadre du projet de bonification de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski (secteur Le Bic). C'est en réponse à la demande de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, ainsi que de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (qui comprend Les Basques), Mme Amélie Dionne, que la ministre a souhaité se rendre sur place.

La vice-première ministre a pris connaissance de l'environnement routier actuel, ainsi que des particularités du terrain, dans les secteurs de Saint-Fabien et de Trois-Pistoles. En présence d'experts du Ministère, les élues ont échangé sur les étapes de réalisation du projet et sur les mécanismes qui seront déployés pour informer et consulter la population. Mme Guilbault a aussi profité de sa visite pour rencontrer des élus locaux afin de s'enquérir de leurs besoins et préoccupations.

Lors d'une mêlée de presse, Mme Guilbault a annoncé la création de deux comités au cours des prochaines semaines. Le premier, un comité de suivi avec le milieu, sera composé d'élus des municipalités touchées par le projet. La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk y sera aussi représentée. Le second comité, qui aura un mandat d'accompagnement et de suivi environnemental dans le secteur de la rivière des Trois Pistoles, sera constitué notamment de citoyens ainsi que de représentants de la MRC des Basques, de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, du ministère des Transports et de la Mobilité durable et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Entre-temps, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a réitéré que des équipes du Ministère travaillent activement à actualiser les études amorcées. De plus, certaines activités de relevé et d'inventaire se poursuivent sur le terrain, dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges.

Citations

« C'est notre gouvernement qui a remis l'important projet de prolongement de l'autoroute 20 dans le Bas-Saint-Laurent sur la table à dessin parce qu'on y croit! La visite d'aujourd'hui m'a permis de mieux saisir les enjeux locaux, et je souhaite que notre présence démontre tout l'engagement de notre gouvernement envers la région. Nous allons poursuivre le travail avec les municipalités, les citoyens, la Première Nation ainsi que l'ensemble des autres intervenants concernés pour améliorer la sécurité routière et la fluidité des déplacements dans la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le projet de l'autoroute 20 est un dossier prioritaire pour notre région. Le travail est amorcé et le projet avance rondement. Les deux comités qui seront mis en place vont nous permettre de travailler en concertation avec le milieu afin d'en arriver à un projet qui saura répondre aux attentes et aux préoccupations des citoyens et citoyennes. Je vais continuer de porter ce dossier pour le faire avancer! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très heureuse que la ministre ait accepté notre invitation à venir chez nous, sur le terrain, afin d'informer la population et rencontrer les élus. Tout notre gouvernement est mobilisé sur ce projet de développement important dans le Bas-Saint-Laurent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pelles mécaniques que le travail ne se fait pas. Cette visite se veut un rappel de notre engagement envers le prolongement de l'autoroute 20! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (qui comprend Les Basques)

Faits saillants

Les prochaines étapes en vue de la réalisation du tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles incluent la finalisation de la conception du projet, ainsi que l'élaboration des plans et devis.

Le projet prévoit la construction d'un pont d'une longueur d'environ 600 mètres au-dessus de la rivière des Trois Pistoles.

.

Ce tronçon est autorisé par décret environnemental.

Pour la portion entre Trois-Pistoles et Rimouski (secteur Le Bic), le Ministère doit notamment mettre à jour l'étude d'opportunité et actualiser les autres études entreprises jusqu'ici pour bien identifier les besoins et les contraintes associées au projet. Parmi celles-ci figurent l'étude des corridors, l'étude économique et l'étude des répercussions visuelles sur le paysage. Des consultations publiques afin de déterminer l'acceptabilité sociale du projet sont également prévues.

Une fois le tracé retenu, il sera soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

Lien connexe

Bonification de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski

