Prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion - Le gouvernement du Québec et la Ville de Bois-des-Filion s'unissent pour accomplir une intégration réussie

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le député de Blainville, M. Mario Laframboise, ainsi que le maire de Bois-des-Filion, M. Gilles Blanchette, présentent aujourd'hui les solutions retenues afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'autoroute 19 dans le tissu urbain de la ville de Bois-des-Filion. Au cours des derniers mois, la collaboration entre les équipes du Ministère et la Ville a permis de bonifier certains éléments du projet, et de répondre ainsi aux préoccupations des citoyens.

Certaines portions du mur antibruit longeant la 39e Avenue seront réaménagées, la conception ayant été bonifiée ainsi pour éloigner le plus possible le mur des résidences. De plus, le lien entre la future autoroute 19 et l'avenue de l'Érablière sera conservé. À cette fin, le Ministère s'engage à conceptualiser cette intersection en partenariat avec la Ville. Par ailleurs, malgré les efforts du Ministère, le futur pont d'étagement de la route 344 (boulevard Adolphe-Chapleau) ne pourra pas être abaissé en raison de contraintes techniques dans le secteur. Cependant, une attention sera portée à l'aspect architectural du nouvel échangeur pour assurer une meilleure intégration dans son milieu.

Rappelons les étapes importantes que le projet a franchies en 2023, comme la mise en service de l'échangeur Saint-Saëns et le début de la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière des Mille Îles. Le prolongement de l'autoroute 19 représente un investissement total de 899,4 M$ et vise à améliorer la fluidité de la circulation pour les usagers de la route.

« Nous nous sommes engagés à prolonger l'autoroute 19 et on y travaille. Cette annonce témoigne de notre volonté à poursuivre la collaboration avec la Ville de Bois-des-Filion. En élaborant des solutions qui répondent concrètement aux besoins exprimés, nous permettons aux citoyens de bénéficier d'infrastructures encore plus adaptées à leur environnement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis de cette mise en œuvre de solutions concrètes pour l'intégration harmonieuse du parachèvement de l'autoroute 19 au sein de la communauté filionoise, orchestrée en ayant à cœur les préoccupations et la sécurité des citoyens. Nous tenons parole et nous respectons nos engagements. Je salue le travail de la Ville de Bois-des-Filion et des équipes du Ministère pour la bonification des mesures visant l'avancement et le cheminement de ce projet majeur pour ma région. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Les efforts déployés par Bois-des-Filion pour favoriser l'intégration de l'autoroute 19 dans le tissu urbain de la ville, de pair avec la mobilisation citoyenne, ont permis d'en arriver à une entente gagnant-gagnant pour tous, mais surtout pour les Filionoises et Filionois qui attendent ce lien routier depuis 50 ans et qui devront aussi vivre avec lui pour des décennies à venir. Une réussite importante et un resserrement des liens avec nos partenaires du MTMD. »

Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion

Le prolongement de l'autoroute 19 est réalisé entre les boulevards Saint-Martin Est, à Laval , et Industriel, à Bois-des-Filion . Situé dans l'axe actuel de la route 335, le projet, qui s'étend sur 11,8 km, consiste à construire une autoroute à deux chaussées de trois voies dans chaque direction. Une piste polyvalente pour les cyclistes, les piétons, les véhicules hors route ainsi que les véhicules agricoles sera aussi aménagée sur le pont.

, et Industriel, à . Situé dans l'axe actuel de la route 335, le projet, qui s'étend sur 11,8 km, consiste à construire une autoroute à deux chaussées de trois voies dans chaque direction. Une piste polyvalente pour les cyclistes, les piétons, les véhicules hors route ainsi que les véhicules agricoles sera aussi aménagée sur le pont. Le projet est réalisé en six lots distincts. Un premier lot de travaux, la construction de l'échangeur Saint-Saëns, est sur le point d'être terminé. L'aménagement du nouveau pont à l'est du pont Athanase-David constitue le deuxième lot de travaux.

La mise en service du prolongement de l'autoroute est prévue pour la fin 2027.

Le prolongement de l'autoroute 19 représente un investissement de 899,4 M$, dont 260,4 M$ sont financés par le gouvernement du Canada .

