Prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion - Fermeture complète de la route 335 du 11 au 14 août 2023

LAVAL, QC, le 9 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'un tronçon de la route 335, entre les boulevards Dagenais Est et des Laurentides, à Laval, sera fermé à la circulation dans les deux directions du vendredi 11 août, 22 h, au lundi 14 août, à 4 h. Cette entrave est nécessaire afin de finaliser les travaux de construction de l'échangeur Saint-Saëns prévus dans le cadre du projet de prolongement de l'autoroute 19 jusqu'à Bois-des-Filion.

Gestion de la circulation

Les usagers de la route circulant en direction nord et sud seront invités à emprunter un détour sur le boulevard Dagenais Est ainsi que le boulevard des Laurentides afin de reprendre la route 335.

Fermeture de l'intersection de la route 335 et de l'avenue des Perron

L'intersection de la route 335 et l'avenue des Perron sera fermée, mais les commerces et les résidences situés sur l'avenue des Perron demeurent accessibles via les boulevards Sainte-Marie et des Laurentides.

Tous les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Cette fermeture pourrait générer des épisodes de congestion dans le secteur. Le Ministère invite les usagers de la route qui le peuvent à modifier leurs itinéraires.

Mise en service de l'échangeur Saint-Saëns

Dès le lundi 14 août 2023, les usagers de la route pourront emprunter le nouvel échangeur Saint-Saëns afin d'accéder à la route 335 vers le nord et le tronçon de la rue Saint-Saëns Est qui a été réaménagé sur près de 1,2 km. La route 335 en direction sud sera accessible par l'échangeur Saint-Saëns à l'automne 2023, lors d'une phase ultérieure de mise en service et demeurera accessible via l'avenue des Perron entre temps.

La piste polyvalente sur la rue Saint-Saëns Est sera aussi mise en service pour les cyclistes et les piétons, permettant ainsi une connexion avec l'avenue des Perron. Quant au premier tronçon d'environ 1,5 km de la future autoroute 19 en direction nord, il ouvrira à la circulation à la fin des travaux, soit en 2027.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux et la mise en service de l'échangeur pourraient être reportés et prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

