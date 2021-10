OTTAWA, ON, le 16 oct. 2021 /CNW/ - Tout au long de la réponse sans précédent à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a fourni un soutien important aux provinces et aux territoires.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada a approuvé la prolongation d'une demande d'aide fédérale de la province de l'Ontario pour gérer les éclosions de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

À la suite de cette prolongation, la Croix-Rouge canadienne continuera d'appuyer les foyers de soins et de retraite de longue durée sur demande du gouvernement de l'Ontario jusqu'au 30 novembre 2021, avec la possibilité de prolonger de deux mois jusqu'en janvier 2022.

Le déploiement de la Croix-Rouge est financé par le nouveau Programme d'aide humanitaire de Sécurité publique, qui a été mis sur pied à l'été 2021, à la suite de l'Énoncé économique de l'automne 2020. De plus, le gouvernement a proposé un montant supplémentaire de 150 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour aider la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations non gouvernementales à constituer et à maintenir une main-d'œuvre humanitaire afin de fournir une capacité de pointe en cas d'éclosion de COVID-19 et d'autres urgences de grande envergure.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le Centre des opérations du gouvernement a administré plus de 130 demandes d'aide fédérale (DAF), dont 40 étaient des DAF de la COVID-19 (y compris des prolongations) de la province de l'Ontario. Ces demandes ont été gérées en collaboration avec des organismes fédéraux comme le ministère de la Défense nationale, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi qu'avec des partenaires non gouvernementaux comme la Croix-Rouge canadienne.

« Le gouvernement du Canada est toujours prêt à aider toutes les provinces et tous les territoires lorsqu'ils ont besoin d'aide. Nous sommes heureux de pouvoir continuer d'aider les foyers de soins de longue durée de l'Ontario dans la lutte continue contre la pandémie de la COVID-19. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier tous les partenaires d'intervention de tous les ordres de gouvernement, y compris les Forces armées canadiennes, l'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada, ainsi que des partenaires comme la Croix-Rouge canadienne pour leur engagement à prendre soin des Canadiens, en particulier des plus vulnérables. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Depuis le début de la pandémie, la Croix-Rouge canadienne a fourni 820 membres du personnel à l' Ontario , dont 32 au total qui étaient actifs dans la province en date du 12 octobre.

, dont 32 au total qui étaient actifs dans la province en date du 12 octobre. Depuis octobre 2020, la Croix-Rouge canadienne a soutenu 57 foyers de soins de longue durée et de retraite avec des aides à la prévention des épidémies ou au soutien en Ontario .

. À un moment donné au cours de la dernière année, la Croix-Rouge canadienne comptait plus de 300 employés actifs sur le terrain qui fournissaient un soutien aux foyers de soins de longue durée et de retraite en Ontario .

. D'avril à juillet 2020, les Forces armées canadiennes ont fourni un total de 275 membres du personnel dans sept établissements de soins de longue durée en Ontario.

Deux unités sanitaires mobiles fédérales ont été déployées en Ontario .

. Depuis juillet 2021, Statistique Canada appuie l' Ontario dans ses appels de suivi des contacts. Statistique Canada effectue actuellement environ 2 870 appels par jour pour la province.

dans ses appels de suivi des contacts. Statistique Canada effectue actuellement environ 2 870 appels par jour pour la province. Depuis janvier 2021, le Laboratoire de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada appuie l' Ontario dans le traitement de la COVID-19 à son laboratoire de Winnipeg . À ce jour, plus de 21 000 tests de COVID-19 ont été traités pour la province.

appuie l' dans le traitement de la COVID-19 à son laboratoire de . À ce jour, plus de 21 000 tests de COVID-19 ont été traités pour la province. L' Ontario a reçu environ 78,9 millions de dollars en financement pour 13 bénéficiaires afin d'établir des centres d'isolement volontaire et sécuritaire dans toute la province, soit Santé publique de Toronto , Santé publique de la région de Peel, Santé publique d' Ottawa , Services de santé publique et d'urgence de la région de Waterloo, Conseil d'administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie , ministère des Affaires municipales et du Logement (gouvernement de l' Ontario ), Ville de Windsor , St. Joseph's Care Group ( Thunder Bay ), Unité de santé du district de Simcoe-Muskoka, Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane , le comté de Hastings, le Kenora District Services Board et la ville de Hamilton .

a reçu environ 78,9 millions de dollars en financement pour 13 bénéficiaires afin d'établir des centres d'isolement volontaire et sécuritaire dans toute la province, soit Santé publique de , Santé publique de la région de Peel, Santé publique d' , Services de santé publique et d'urgence de la région de Waterloo, Conseil d'administration des services sociaux du district de , ministère des Affaires municipales et du Logement (gouvernement de l' ), , Care Group ( ), Unité de santé du district de Simcoe-Muskoka, Conseil d'administration des services sociaux du district de , le comté de Hastings, le Kenora District Services Board et la ville de . Les ministères fédéraux ont déployé des agents de santé publique, comme des épidémiologistes et des spécialistes de la prévention des infections, pour fournir une expertise en gestion des éclosions. De plus, les ministères fédéraux déploient des ressources humaines en santé (par exemple, des infirmiers, des agents de contrôle) pour appuyer la province en fonction des besoins et de la disponibilité du personnel déployable.

Depuis janvier 2021, 59 membres du personnel, y compris des agents de contrôle, des agents de quarantaine et du personnel de soutien opérationnel, ont appuyé les tests dans les aéroports de la province.

Depuis janvier 2021, cinq épidémiologistes et un spécialiste de la prévention et du contrôle des infections ont fourni un soutien à la gestion des éclosions à la province, tandis que trois infirmières ont fourni un soutien clinique

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner l'intervention du gouvernement du Canada en cas d'urgence, y compris la pandémie. Il appuie l'Agence de la santé publique du Canada , qui est le chef de file du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19.

en cas d'urgence, y compris la pandémie. Il appuie l'Agence de la santé publique du , qui est le chef de file du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19. Au Canada , les urgences sont gérées d'abord au niveau municipal et, s'ils ont besoin d'aide, ils en font la demande à leur province ou territoire. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir de l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont gérées d'abord au niveau municipal et, s'ils ont besoin d'aide, ils en font la demande à leur province ou territoire. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir de l'aide du gouvernement fédéral. Si une province ou un territoire présente une demande officielle d'aide fédérale, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'entremise du Centre des opérations du gouvernement, et comprend la consultation et la coordination provinciales-territoriales et interministérielles.

