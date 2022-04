OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Des océans et des cours d'eau en bonne santé sont le gage d'économies locales prospères d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'emploie activement à protéger différents écosystèmes et les bons emplois qui en dépendent.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ont annoncé aujourd'hui leur décision de prolonger le moratoire législatif sur les activités pétrolières et gazières dans la partie canadienne du banc de Georges jusqu'au 31 décembre 2032.

Grand banc sous-marin en bordure du plateau continental de l'Atlantique, entre le cap Cod et la Nouvelle-Écosse, le banc de Georges abrite un large éventail de poissons, de mammifères marins et de coraux. Lieu de pêche parmi les plus productifs au monde, ce banc soutient des milliers d'emplois, de même que des pêcheries commerciales d'importance vitale.

La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la loi provinciale correspondante (communément appelées « lois de mise en œuvre ») donnent aux ministres fédéral et provincial le pouvoir d'interdire les activités pétrolières et gazières dans cette zone vulnérable. Ces lois permettent également d'ordonner d'autres prolongations d'au plus dix ans chacune au moyen d'avis ministériels subséquents.

Le gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse demeurent déterminés à mettre en valeur nos ressources extracôtières de façon durable et responsable pour assurer la protection de notre environnement et de notre économie. Le moratoire du banc de Georges est un exemple de cette volonté d'agir.

« En prolongeant ce moratoire sur les activités pétrolières et gazières extracôtières dans le banc de Georges, nous préservons un écosystème unique et précieux pour les générations actuelles et futures. Cette décision est conforme aux objectifs communs des gouvernements fédéral et provincial de protéger nos océans et notre économie tout en continuant de travailler à l'édification d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les gens de la Nouvelle-Écosse souhaitent que le développement des ressources soit contrebalancé par des mesures strictes de protection de l'environnement. Ainsi, tout en travaillant à l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie propre, nos gouvernements prolongent le moratoire sur le banc de Georges afin de s'assurer que le développement extracôtier respecte cet important équilibre. »

L'honorable Tory Rushton

Ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

« Pour être en mesure de fournir les données essentielles à la prise d'une décision éclairée, notre équipe a récemment commandé un rapport scientifique et socio-économique sur le banc de Georges. Ce travail a exigé une évaluation minutieuse de renseignements fiables et objectifs sur les pêches et les sciences et l'élaboration d'un rapport exhaustif. Ce rapport a fourni aux instances fédérales et provinciales les données nécessaires à une prise de décision fondée sur des preuves concernant le moratoire sur le banc de Georges. »

Alisdair McLean

Directeur général, Net Zero Atlantic

