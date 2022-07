Une date limite de grève pour le 11 juillet 2022 a été annoncée jeudi dernier, dans le but de donner au public un préavis suffisant et l'occasion de prendre d'autres dispositions pour leurs déplacements. Les services ferroviaires seront maintenus lundi.

Unifor représente plus de 2 000 travailleurs d'entretien, personnel de service à bord, chefs, agents de vente et personnel du service à la clientèle chez VIA Rail.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressifs pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter Hamid Osman, représentant national des communications d'Unifor : [email protected] ou (647) 448-2823; Pour les entrevues en français, veuillez contacter la représentante des communications d'Unifor Québec, Véronique Figliuzzi : [email protected] ou 514-212-6003.