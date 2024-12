TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l'aéroport Toronto Pearson, a annoncé qu'elle a exercé une option de prolongation de 20 ans de son bail foncier avec la ministre des Transports au nom du gouvernement du Canada.

Le bail foncier avait une durée initiale de 60 ans et expirait le 1er décembre 2056. Cette prolongation de 20 ans fait en sorte que le bail foncier se termine maintenant le 1er décembre 2076.

Le bail foncier comprend tous les terrains, bâtiments et structures de l'aéroport, ainsi que certaines routes et certains ponts donnant accès à l'aéroport, mais exclut tout actif appartenant à NAV CANADA, l'exploitant du système de navigation aérienne civile du Canada.

La GTAA est une autorité aéroportuaire canadienne et une société sans capital-actions en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et elle gère l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto conformément à un bail foncier conclu avec le gouvernement du Canada depuis le 2 décembre 1996.

Pour obtenir tous les détails sur les droits et les obligations de la GTAA en vertu du bail foncier, vous pouvez consulter le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) à l'adresse www.sedarplus.ca ou le site Web de la GTAA à l'adresse www.torontopearson.com. Il est également possible de les consulter au siège social de la GTAA pendant les heures normales d'ouverture sur demande écrite à la vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, C.P. 6031, 3111, promenade Convair, Bureau aéropostal Toronto (Ontario) L5P 1B2. Certains termes utilisés dans ce sommaire et décrits aux présentes sont définis dans le bail foncier.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA | [email protected]