Prolongation des heures de vote en raison de délais

TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - Ce matin, le vote a commencé dans 7000 lieux de vote en Ontario. Plus de 55 000 membres du personnel électoral aident les électeurs de toute la province à déposer leurs bulletins de vote.

Élections Ontario confirme que tous les bureaux de vote sont ouverts et que le vote se poursuit dans toutes les 124 circonscriptions électorales de l'Ontario.

Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les bureaux de vote ouvrent à l'heure, des retards inévitables peuvent survenir. Dans de pareils cas, le directeur général des élections de l'Ontario a le pouvoir, en vertu du paragraphe 40(5) de la Loi électorale, de prolonger les heures de vote.

Par conséquent, les heures de vote pour les bureaux de vote suivants ont été prolongées :

Algoma--Manitoulin - Bureau de vote 004 - Le bureau de vote fermera à 23 h (heure de l'Est)

Brantford --Brant - Bureau de vote 008 - Le bureau de vote fermera à 21 h 10 (heure de l'Est)

Etobicoke -Centre - Bureau de vote 411 - Le bureau de vote fermera à 21 h 30 (heure de l'Est)

Mississauga-Est--Cooksville - Bureau de vote 020 - Le bureau de vote fermera à 21 h 25 (heure de l'Est)

Mississauga-Est--Cooksville - Bureau de vote 028 - Le bureau de vote fermera à 21 h 26 (heure de l'Est)

Mississauga --Lakeshore - Bureau de vote 021 - Le bureau de vote fermera à 21 h 40 (heure de l'Est)

Parry Sound--Muskoka - Bureau de vote 052 - Le bureau de vote fermera à 21 h 10 (heure de l'Est)

Perth -- Wellington - Bureau de vote 017 - Le bureau de vote fermera à 22 h 20 (heure de l'Est)

Thunder Bay -- Atikokan - Bureau de vote 055 - Le bureau de vote fermera à 21 h 45 (heure de l'Est)

Kiiwetinoong - Bureau de vote 019 - Le bureau de vote fermera à 23 h (heure de l'Est)

Kiiwetinoong - Bureau de vote 028 - Le bureau de vote fermera à 21 h 30 (heure de l'Est)

Les résultats pour les circonscriptions électorales ci-dessus ne seront pas communiqués avant la fermeture de tous leurs bureaux de vote.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

