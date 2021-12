Prolongation de 6 mois de la mise sous tutelle du Centre de services scolaire de Montréal

QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de poursuivre le travail amorcé en juin 2021 et visant à redresser sa gouvernance ainsi qu'à mettre en place des pratiques performantes en matière d'administration, de manière durable, le gouvernement du Québec prolonge la mise sous tutelle du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) jusqu'au 16 juin 2022.

Bien que le travail de l'administrateur provisoire progresse conformément aux objectifs fixés par le gouvernement, force est de constater que la précarité de l'organisation et l'ampleur des défis, pour une organisation d'une telle envergure, exigent de reconduire cette mesure. Ainsi, le mandat de M. Jean-François Lachance à titre d'administrateur du CSSDM sera prolongé pour une période additionnelle de 6 mois.

Essentiellement, le renouvellement de la tutelle permettra à M. Lachance de continuer à exercer les fonctions et pouvoirs du CSSDM et, plus particulièrement, d'accompagner les hauts dirigeants nouvellement nommés. De plus, il veillera au bon déroulement du processus visant à pourvoir les postes de membres parents au sein du conseil d'administration (CA). Il s'assurera que les décisions requises peuvent être prises afin que l'organisation soit fonctionnelle et il poursuivra les travaux visant l'amélioration des pratiques administratives pour une gestion plus performante du CSSDM.

Faits saillants :

En janvier 2021, sur la base d'allégations de graves manquements éthiques et déontologiques au sein du CA du CSSDM, le ministère de l'Éducation amorçait une vérification de l'administration, de l'organisation et du fonctionnement de cet organisme scolaire. Cette vérification a permis de repérer d'importantes lacunes en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne la compréhension des rôles et des responsabilités des administrateurs, un climat dysfonctionnel entre l'administration et le CA et des lacunes relativement aux pratiques administratives de ce centre de services scolaire.

Un accompagnement ordonné par le Ministère une première fois en février 2021, puis de nouveau en avril, assorti de mesures de surveillance, a confirmé l'impasse dans laquelle se trouvait le CSSDM et la nécessité d'une tierce intervention.

Le 16 juin 2021, le gouvernement du Québec a donc mis sous tutelle le CSSDM et nommé M. Jean-François Lachance comme administrateur.

