Prolifération de fusillades : L'opposition officielle réclame plus de ressources pour les municipalités

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Face à une récente augmentation inquiétante du nombre de fusillades dans la grande région métropolitaine et ailleurs au Québec, le député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole, Frantz Benjamin, et son collègue de Vimont et porte-parole en matière de sécurité publique, Jean Rousselle, demandent au gouvernement d'offrir davantage de moyens aux différentes ressources qui oeuvrent en prévention de la violence.

La situation actuelle devient de plus en plus inquiétante pour la population générale et celle-ci doit être rassurée par des actions concrètes du gouvernement. Malheureusement, les récents évènements ont contribué à rendre les citoyens craintifs, particulièrement dans certains secteurs plus chauds de la Métropole.

Pour l'opposition officielle, il est impératif de fournir aux municipalités et aux corps policiers toutes les ressources nécessaires afin que la sécurité du public soit maintenue à Montréal, à Laval et partout dans la province. Des mesures fortes doivent être mises en place, non seulement en répression, mais en prévention également.

De plus, afin de trouver des solutions concrètes, messieurs Benjamin et Rousselle proposent la tenue d'un forum qui porterait sur l'augmentation de la violence dans les grandes villes, le contrôle des armes à feu ainsi que l'implication du milieu communautaire pour prévenir la violence.

« Comme député et père de famille, je suis très inquiet! Il faut prendre toutes les actions nécessaires afin d'éviter que l'on se retrouve avec d'innocentes victimes qui n'ont rien à voir avec les règlements de compte des gangs de rue. »

-Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole.

« Les corps de police ont aussi besoin d'avoir tous les moyens requis pour combattre la violence que l'on voit actuellement dans nos rues et qu'ainsi, la population garde confiance en ses forces de l'ordre. »

-Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

