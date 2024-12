Projets pilotes en transport collectif avec le secteur privé - Près de 25 M$ pour les couronnes nord et sud de la Communauté métropolitaine de Montréal

TERREBONNE, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer la remise d'une somme de 24,6 M$ à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour le développement du transport collectif sur les couronnes nord et sud, en collaboration avec le secteur privé.

Cette enveloppe vise à stimuler la contribution financière du secteur privé pour offrir des dessertes spécifiques dans les principaux pôles d'emploi. Elle cible les grands générateurs de déplacements et les regroupements d'entreprises dans les parcs industriels et d'affaires, ainsi que dans les axes commerciaux.

Cette aide viendra soutenir la réalisation de projets pilotes, qui feront l'objet de contrats entre exo et les entreprises privées afin que des dessertes répondant à leurs besoins soient offertes. L'aide financière du gouvernement du Québec permettra de financer un maximum de 50 % de la valeur des contrats octroyés. De manière corrélative, le secteur privé devra assumer 50 % de ces contrats.

« J'ai indiqué publiquement à plusieurs reprises que l'offre de transport collectif devait être nettement améliorée pour les citoyens sur les deux couronnes de Montréal. En consacrant une enveloppe de près de 25 M$, on pose un geste concret pour stimuler l'attrait des pôles économiques dans nos banlieues en les rendant plus accessibles pour nos travailleurs. Dans le contexte budgétaire actuel, où il faut respecter la capacité de payer des Québécois, il est essentiel que tous les acteurs concernés trouvent des façons de contribuer au développement du transport collectif sur leur territoire. Il faut sortir du modèle traditionnel de financement grâce à des initiatives innovantes. C'est justement ce qu'on propose aujourd'hui avec ces projets pilotes, qui s'appuient sur une formule inédite, soit de stimuler, au moyen de l'aide publique, des investissements privés pour créer des dessertes spécifiques. Je suis convaincue que cette formule contribuera à mieux servir nos citoyens en banlieue, qui le réclament à juste titre! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureuse de savoir que l'aide financière que nous annonçons aujourd'hui contribuera à l'amélioration de la couverture de transport collectif dans Lanaudière. Le modèle collaboratif que notre gouvernement propose représente une piste de solutions prometteuse qui permet le partage des coûts et des risques entre les différents partenaires. Je suis convaincue que les projets en transport collectif que l'ARTM mettra de l'avant en collaboration avec le secteur privé répondront aux besoins des villes, des milieux d'affaires et des citoyens en général. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« À titre de ministre responsable de la Montérégie, je suis très fière de notre gouvernement, qui met en place des initiatives innovantes afin d'améliorer la mobilité des travailleurs. Ces projets pilotes s'articulent autour de secteurs industriels et répondent à des besoins exprimés maintes fois, autant par le secteur municipal que par le milieu des affaires. C'est une excellente nouvelle pour nos couronnes. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Avec une croissance soutenue de l'emploi et de la population depuis plusieurs années, beaucoup reste à faire afin de répondre aux besoins de mobilité sur la couronne nord. À un moment où il est primordial de générer de nouvelles sources de financement, ce fonds consacré au développement de nouveaux services nous permettra de tester des approches novatrices avec le milieu. Nous avons hâte que nos citoyens et nos entreprises puissent en profiter. Nous saluons le gouvernement pour cette initiative et lui assurons notre pleine collaboration. »

Denis Martin, président de la Table des préfets et élus de la couronne nord

« L'annonce d'aujourd'hui illustre la reconnaissance du gouvernement quant à l'importance de solutions concrètes et innovantes pour améliorer la mobilité dans les couronnes et à travers le Québec. Ce projet pilote de 24,6 millions de dollars, dont 12,3 millions destinés à la rive sud, constitue une occasion unique de collaboration entre les secteurs public et privé afin de répondre aux besoins des employeurs, des travailleurs et des résidents. En augmentant l'offre de transport et en améliorant la fluidité des déplacements, cette initiative soutiendra également le développement économique de notre région. Je salue cette démarche ambitieuse, convaincu qu'elle renforcera l'accessibilité et la qualité de vie sur nos territoires. »

Christian Ouellette, président de la Table des préfets et élus de la couronne sud

« Cette annonce du gouvernement du Québec est une avancée positive pour la mobilité dans la région et les couronnes. Les projets pilotes, soutenus par le secteur privé, rendront le transport collectif plus attrayant et mieux adapté aux besoins des usagers et des entreprises. »

Ginette Sylvain, présidente du conseil d'administration de l'ARTM

Faits saillants

Un comité directeur composé de représentants de l'ARTM et d'exo ainsi que d'élus des deux couronnes identifiera des projets pilotes qui seront soumis à l'approbation par le gouvernement. Le comité en assurera la mise en œuvre, le suivi et la reddition de comptes.

L'aide financière devra être répartie à parts égales entre les couronnes nord et sud. Les projets pilotes doivent être sélectionnés et réalisés entre le 1 er avril 2025 et le 31 décembre 2028.

avril 2025 et le 31 décembre 2028. La somme de 24,6 M$ fait partie du montant de 879,6 M$ octroyé pour financer le transport collectif jusqu'en 2029.

À cela s'ajoutent les 2,4 G$ que le gouvernement du Québec a distribués depuis 2020 pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté, ce qui porte le total à 3,3 G$.

Un audit de performance des sociétés de transport collectif, rendu public le 7 novembre dernier, visait les dix grandes sociétés de transport collectif du Québec et l'ARTM. L'exercice a permis de circonscrire le potentiel financier annuel et récurrent des optimisations, estimé à 346 M$.

Outre les aides d'urgence, le budget affecté à l'exploitation du transport collectif, y compris le transport adapté, est passé de 328,7 M$ en 2018 à 534,7 M$ en 2023, ce qui représente une hausse de plus de 60 %. En considérant également l'aide à l'investissement et les prévisions budgétaires des sociétés de transport, la part de la contribution du gouvernement au financement du transport collectif est passée de 37 % en 2015 à 48 % en 2023.

Le gouvernement du Québec prévoit des investissements dans le transport collectif de l'ordre de 13,8 G$ selon le Plan québécois des infrastructures 2024-2034.

