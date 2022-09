Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie - Appel aux idées jusqu'au 30 septembre

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi à la nouvelle mouture de son programme phare Projets participatifs citoyens, avec une cueillette d'idées qui se déroulera durant le mois de septembre. Les propositions recueillies permettront de développer des projets structurants dans la communauté, en collaboration avec différents organismes partenaires.

Lors de cette première étape, la population est invitée à énoncer ses idées pour le quartier en remplissant le formulaire Cueillette d'idées, disponible sur la plateforme Réalisons MTL. Par la suite, ces idées inspireront les organismes conviés par l'Arrondissement à répondre à un appel de projets.

« Cette nouvelle formule permettra d'ancrer pleinement les projets dans la communauté, de créer des liens entre nos organismes et la population et de pérenniser l'implication citoyenne et les projets dans les voisinages, » souligne François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie. « Avec plus d'une centaine d'activités, d'aménagements et d'initiatives déployées depuis trois ans dans le cadre du programme, le temps était venu d'offrir un tremplin aux Projets participatifs citoyens. »

Critères d'admissibilité

Pour être admissibles, les idées proposées doivent :

Contribuer à la transition écologique de Rosemont-La Petite-Patrie ;

; Viser le mieux-être collectif et la créativité locale;

Inclure la participation active de citoyennes et citoyens l'arrondissement

Cibler un lieu extérieur sur le domaine public de Rosemont-La Petite-Patrie .

Par exemple, les suggestions d'événements et spectacles, les initiatives pour favoriser les déplacements actifs, l'ajout de mobilier, l'organisation d'activités liées au partage d'objets, au jardinage ou à l'agriculture urbaine peuvent être admissibles.

Grandes étapes du programme

De leur émergence dans l'esprit collectif à leur réalisation par des organismes partenaires, les nouveaux Projets participatifs citoyens se déploieront sur un horizon de 48 mois, selon l'échéancier suivant :

Septembre 2022 : cueillette d'idées citoyennes

Automne 2022 : appel de projets aux organismes, inspirés des idées admissibles

Début 2023 : analyse et sélection des projets soumis

Printemps 2023 : annonce des projets retenus

Printemps 2023 au printemps 2025 : réalisation des projets

Historique du programme

Initié en 2019, le programme Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie a permis à des groupes citoyens mobilisés d'imaginer et de mettre sur pied des dizaines de projets pour animer, aménager, verdir et transformer leur milieu de vie.

Diverses expériences et constats de ces trois premières années pilotes peuvent être consultés dans l'édition 2021-2022 du Livre des apprentissages du programme.

