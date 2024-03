VANCOUVER, BC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Six projets de planification et d'amélioration du transport actif en Colombie-Britannique permettront de mieux relier les collectivités après un investissement de plus de 4,6 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncés par le ministre Harjit S. Sajjan et le député Ron McKinnon, ces projets permettront d'élaborer des plans visant à améliorer les options de transport actif, à moderniser les infrastructures existantes et à construire de nouvelles pistes cyclables et polyvalentes.

À Vancouver, les améliorations apportées à l'intersection de l'Arbutus Greenway et de la 41e West avenue permettront aux gens de se déplacer en toute sécurité et confortablement entre le False creek et le fleuve Fraser. La voie verte sera déplacée pour s'aligner sur l'intersection de la 41e West avenue et du East boulevard, afin de permettre une traversée plus sécuritaire et plus dégagée du sentier polyvalent. Cela permettra également de créer un espace ouvert où les gens pourront se rencontrer.

Parmi les autres projets réalisés dans la province figurent la construction du dernier tronçon de la piste cyclable de lac à lac à Penticton, une piste polyvalente de part et d'autre de l'autoroute Lougheed à Port Coquitlam, et une piste polyvalente parallèle au chemin Westsyde pour faciliter les déplacements de la bande indienne de Whispering Pines/Clinton.

Le financement soutiendra également l'élaboration d'un plan sur le transport actif pour la Première Nation Chawathil et de plans visant à créer une traversée sûre de l'autoroute 17 et une connexion avec le traversier de Tsawwassen, à Coquitlam.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans des projets qui apportent une multitude d'avantages aux collectivités. Les projets que nous annonçons aujourd'hui ne feront pas qu'améliorer la sécurité et la connectivité des collectivités, ils offriront aux Britanno-Colombiens des options de transport plus vertes. L'extension de nos réseaux de transport actif encourage les gens à choisir des modes de déplacement moins polluants, ce qui préserve notre environnement naturel tout en permettant aux utilisateurs de profiter de sa beauté. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que partisan de la construction de communautés plus sûres, où les gens ont accès à ce dont ils ont besoin de façon plus abordable, je suis fier de célébrer l'investissement d'aujourd'hui dans des infrastructures de transport actif. Ces projets de planification et d'amélioration permettront aux résidents de se déplacer plus facilement et de manière plus sûre au sein de leurs collectivités. Créer ces connexions dans nos municipalités améliore la qualité de vie des Canadiens en leur permettant d'économiser de l'argent grâce à des options de transport en commun moins coûteuses et en favorisant un avenir plus vert. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam

« L'annonce de financement d'aujourd'hui est un moment charnière pour la Ville de Vancouver, car nous améliorons l'Arbutus Greenway, un élément essentiel de notre réseau de voies vertes. Les améliorations prévues au niveau de la 41e avenue rendront la voie verte plus sécuritaire et plus plaisante pour tous les usagers. Nous remercions le gouvernement fédéral de son partenariat pour faire avancer cette importante initiative de transport, qui contribuera à la croissance continue et à l'accessibilité de Vancouver. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 618 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), 510 000 $ dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et 10 000 $ du programme Emplois d'été Canada. La contribution des bénéficiaires et des autres partenaires de financement s'élève à 2 884 000 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des biens assuré par une activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars pour fournir un financement fédéral prévisible pour le transport public, qui sera disponible pour soutenir des solutions de transport public fiables, rapides, abordables et propres à compter de 2026- 2027. Cet investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, dans le cadre du Fonds pour le transport actif, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, dans le cadre du Fonds pour le transport actif, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes dans le but d'élargir les réseaux de transport actif existants et d'en construire de nouveaux. Elle a aussi pour but de créer des environnements sécuritaires pour permettre le succès des options de déplacement actif plus durables, plus pratiques, plus saines et plus équitables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets, entre autres permettre de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, promouvoir un mode de vie plus sain, faire progresser l'équité parmi les Canadiens les plus vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres est essentiel pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services et puissent entretenir des liens avec les membres de leur communauté.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences de consultation des peuples autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de contribution.

