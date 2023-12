QUÉBEC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier félicite les organismes de bienfaisance Espoir pour la démence de Ville Saint-Laurent (Québec), I Challenge Diabetes de North York (Ontario), PLEA Community Services Society of British Columbia de Vancouver (Colombie-Britannique) et Community Care Network Society de Halifax (Nouvelle-Écosse), lesquels remportent un grand don de 100 000 $ chacun dans le cadre de la 7e édition du concours philanthropique annuel.

« Chaque année, je suis impressionné par la qualité des projets qui sont soumis par les organismes qui desservent les communautés canadiennes. Au nom de iA, je tiens à les remercier pour leur dévouement à développer des projets éducatifs qui font une réelle différence auprès des personnes et des communautés. Je remercie aussi tous les gens qui ont pris le temps de voter », a mentionné Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Le concours avait pour objectif d'offrir un levier financier significatif à des organismes qui œuvrent en santé, en environnement, dans le milieu sociocommunautaire ou en éducation afin que ceux-ci puissent réaliser un projet éducatif et porteur. Un nombre important de candidatures ont été reçues des quatre coins du pays et évaluées avec soin par un jury. Les douze organismes finalistes ont ensuite mené une chaude lutte pour remporter la faveur du public invité à voter pour les projets les plus inspirants.

Les organismes de charité gagnants sont ceux qui ont récolté le plus de votes provenant du public canadien parmi les douze finalistes du concours. Ils ont obtenu un grand don de 100 000 $ chacun. Les huit autres finalistes ont reçu chacun un don de 10 000 $. De plus, les quelque 9 000 employés de iA Groupe financier ont également voté pour leurs organismes « coup de cœur » qui, eux, ont reçu une somme additionnelle de 5 000 $.

LES ORGANISMES GAGNANTS D'UN DON DE 100 000 $

PLEA COMMUNITY SERVICES SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA ( VANCOUVER , COLOMBIE-BRITANNIQUE)

PROJET : PREVENTION WORKSHOPS

Coup de cœur des employés de iA (don de 5 000 $ additionnel)

Le programme Our Children of the street de l'organisme PLEA vise à éduquer les jeunes pour qu'ils apprennent à se protéger, ainsi que leurs pairs, contre toutes les formes d'exploitation sexuelle, tout en soutenant les enfants et les familles déjà touchés par ce crime. Un don soutiendrait la mise en place d'ateliers éducatifs gratuits visant à prévenir l'exploitation sexuelle auprès de plus de 30 000 jeunes et adultes chaque année, dont certains sont à haut risque.

Le programme de l'organisme vise à éduquer les jeunes pour qu'ils apprennent à se protéger, ainsi que leurs pairs, contre toutes les formes d'exploitation sexuelle, tout en soutenant les enfants et les familles déjà touchés par ce crime. Un don soutiendrait la mise en place d'ateliers éducatifs gratuits visant à prévenir l'exploitation sexuelle auprès de plus de 30 000 jeunes et adultes chaque année, dont certains sont à haut risque. I CHALLENGE DIABETES ( NORTH YORK, ONTARIO )

PROJET : DIABUDDIES SCHOOL TOUR

I Challenge Diabetes a été fondée par Chris Jarvis , un rameur olympique canadien atteint de diabète de type 1 afin de réunir, de soutenir et d'offrir aux personnes atteintes de diabète les ressources nécessaires pour mener une vie saine et inspirante. Le don serait destiné au projet Diabuddies School Tour, une campagne ayant pour objectif de sensibiliser près de 3000 étudiants sur le diabète dans les écoles à travers le Canada . À terme, la tournée permettra une meilleure compréhension du diabète, l'adoption d'un mode de vie sain, la promotion de communautés scolaires inclusives et accueillantes, ainsi qu'une augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi des étudiants atteints de diabète.

a été fondée par , un rameur olympique canadien atteint de diabète de type 1 afin de réunir, de soutenir et d'offrir aux personnes atteintes de diabète les ressources nécessaires pour mener une vie saine et inspirante. Le don serait destiné au projet une campagne ayant pour objectif de sensibiliser près de 3000 étudiants sur le diabète dans les écoles à travers le . À terme, la tournée permettra une meilleure compréhension du diabète, l'adoption d'un mode de vie sain, la promotion de communautés scolaires inclusives et accueillantes, ainsi qu'une augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi des étudiants atteints de diabète. ESPOIR POUR LA DÉMENCE ( SAINT-LAURENT , QUÉBEC)

PROJET : INTERGENERATIONAL LEARNING PROGRAM

Espoir pour la démence ( Hope for dementia ) est un organisme de bienfaisance dont la mission est de soutenir la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de la démence et d'autres troubles cognitifs. Un don contribuerait au Programme Hope for Dementia's Intergenerational Learning dont l'objectif vise à réduire les risques de démence chez les personnes âgées et à sensibiliser les jeunes à leur réalité. Les jeunes bénévoles enseigneraient aux personnes âgées l'utilisation de certaines applications sur tablettes et iPad afin de stimuler leurs capacités cognitives et réduire les risques de démence.

Espoir pour la démence ( ) est un organisme de bienfaisance dont la mission est de soutenir la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de la démence et d'autres troubles cognitifs. Un don contribuerait au Programme dont l'objectif vise à réduire les risques de démence chez les personnes âgées et à sensibiliser les jeunes à leur réalité. Les jeunes bénévoles enseigneraient aux personnes âgées l'utilisation de certaines applications sur tablettes et iPad afin de stimuler leurs capacités cognitives et réduire les risques de démence. COMMUNITY CARE NETWORK SOCIETY ( HALIFAX , NOUVELLE-ÉCOSSE)

PROJET: PARKER STREET FOOD

Coup de cœur des employés de iA (don de 5 000 $ additionnel)

La Société Alzheimer a pour mission d'atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes en offrant du soutien, de l'éducation et de la défense des droits, et de promouvoir la recherche d'une origine et d'un traitement curatif. Avec le grand don, l'organisme pourra créer des collectivités conviviales pour les personnes atteintes de démence au Nouveau-Brunswick. Un endroit accueillant où les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs soignants se sentiraient inclus et soutenus.

LES AUTRES FINALISTES :

Les huit autres organismes finalistes remportent, quant à eux, un don de 10 000 $ chacun, soit :

Rappelons que plus de 200 organismes à travers le Canada et leur communauté ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre dernier. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné douze finalistes dont les candidatures ont été soumises au vote du public. Les organismes participants ont été regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Canada Atlantique) afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays.

Notre approche en durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité. Pour guider nos réalisations, nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Source :

Pierre Picard, chef des Affaires publiques

iA Groupe financier | ia.ca

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Anne-Marie-A. Savoie, [email protected]; C. : 418 934-7448