LINCOLN, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Trois rues de la collectivité de Beamsville, dans la ville de Lincoln, feront l'objet d'améliorations majeures grâce au Fonds pour le transport actif (FTA) du gouvernement fédéral qui contribuera à relier les habitants, les entreprises et les touristes à la collectivité. Grâce à un investissement combiné de plus de 2,9 millions de dollars, les travaux permettront d'améliorer l'utilisation des routes et de renforcer la sécurité pour tous les modes de transport.

L'aménagement de la route d'Aberdeen permettra aux piétons et aux cyclistes de circuler en toute sécurité dans un environnement plus convivial. L'ajout de nouveaux lampadaires et d'un accotement pavé facilitera les déplacements à pied, à vélo et en patins à roulettes, ce qui encouragera un plus grand nombre de personnes à sortir et à être actives. L'installation de nouveaux ralentisseurs permettra de ralentir la circulation et d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Des espaces verts et des arbres le long de la route aideront à embellir le chemin Aberdeen, tout en réduisant les effets d'îlots de chaleur.

L'avenue Lincoln fera l'objet d'améliorations similaires à celles du chemin Aberdeen, avec notamment de nouveaux lampadaires, des mesures de modération de la circulation, des voies réservées aux cyclistes, des trottoirs et des aménagements paysagers. Des bords de trottoir seront ajoutés, ce qui permettra de distinguer la route du boulevard et d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement. Non seulement ces améliorations encourageront les piétons à utiliser davantage l'avenue Lincoln, mais elles augmenteront également sa durée de vie.

Les améliorations apportées à Greenlane faciliteront l'accès à la gare de transport en commun proposée et favoriseront la croissance prévue dans ce secteur. L'investissement d'aujourd'hui permettra de construire un nouveau passage piétonnier et d'installer des lampadaires, des bords de trottoirs ainsi que des aménagements paysagers. Grâce à un nouveau sentier polyvalent le long de Greenlane, les piétons et les cyclistes pourront se déplacer en toute sécurité et créer des liens dans la collectivité.

Investir dans le transport actif est essentiel pour aider les Canadiens à adopter un mode de vie actif et sain et pour promouvoir des options de transport abordables et écologiques. Les réseaux de sentiers multiples sont une source importante d'exercice et de connexion au sein de la collectivité. Les sentiers, les trottoirs, les passerelles et les pistes cyclables favorisent l'équité sociale au sein des communautés vulnérables et réduisent l'empreinte carbone des Canadiens.

« Le gouvernement fédéral reconnaît que le transport actif joue un rôle essentiel dans la stimulation des économies locales et du tourisme. Disposer de routes, de pistes, de trottoirs et de chemins bien entretenus permet aux membres de la collectivité et aux visiteurs de continuer à accéder à Beamsville et à tout ce qui y est offert. »

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'infrastructure et des Collectivités et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous remercions le gouvernement du Canada de souligner et de récompenser les efforts des collectivités comme la nôtre, qui priorisent les investissements destinés à l'amélioration des transports, du transport actif et de la durabilité. Ces projets permettront de répondre à la croissance de notre collectivité tout en mettant en œuvre des mesures qui assureront la sécurité et la beauté de Lincoln pour les résidents et les visiteurs. »

Sandra Easton, mairesse de la Ville de Lincoln

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 790 560 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) pour améliorer ces trois rues de Beamsville . La contribution de la Ville de Lincoln s'élève à 1 193 726 $.

. La contribution de la s'élève à 1 193 726 $. Le transport actif fait référence au mouvement de personnes ou de biens assuré par une activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes, les skis de fond et bien plus.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif fournit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif fournit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La Stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves pour étendre les réseaux de transport actif et en construire de nouveaux, tout en soutenant les options de déplacements saines, actives, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La Stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves pour étendre les réseaux de transport actif et en construire de nouveaux, tout en soutenant les options de déplacements saines, actives, équitables et durables. Investir dans les infrastructures de transport actif entraîne de nombreux avantages tangibles, comme la création d'emplois, le renforcement de l'économie, la promotion de modes de vie plus sains, l'accès de tous aux mêmes services et possibilités, la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

