Projets de réhabilitation de Services publics et Approvisionnement Canada au lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn

Services publics et Approvisionnement Canada a attribué des contrats de gestion de la construction visant quatre sections du réseau navigable de 386 kilomètres. Ainsi, on veille à ce que les douzaines de projets de plusieurs millions de dollars soient réalisés dans les délais et de façon responsable sur le plan financier.

La coentreprise constituée de Maple Reinders et de Construction Demathieu & Bard (Maple CDB) a obtenu le contrat pour la partie sud du projet qui s'étend de Trenton (Ontario) au lac Ontario jusqu'à Healey Falls, au nord de Campbellford. Maple CDB gère huit projets d'une valeur de 190 millions de dollars le long de cette section de la VNTS. En avril 2019, Maple CDB a attribué deux projets à Pomerleau, de Saint-Georges (Québec), pour la réhabilitation du barrage 1 à Trenton (30 millions de dollars) et du barrage 3 à Quinte West (33 millions de dollars). Les travaux de construction visant le barrage 1 ont commencé en juillet et ceux visant le barrage 3 débuteront en août. L'achèvement des deux projets est prévu pour 2022.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

