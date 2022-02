Projets de construction : l'Ordre des ingénieurs du Québec lance un nouveau guide de référence pour favoriser les meilleures conditions d'exécution

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Comment favoriser les meilleures conditions d'exécution possible des projets de construction ? L'Ordre des ingénieurs du Québec lance à ce sujet un guide de bonnes pratiques à l'intention des professionnels et professionnelles, des donneurs d'ouvrage et des entrepreneurs et entrepreneures.

Ce lancement a lieu aujourd'hui entre 13 h et 14 h 30, dans le cadre d'un événement virtuel et gratuit organisé par Contech Bâtiment. Il est toujours possible de s'inscrire. La présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, y animera une table ronde à laquelle participeront :

Jean-François Arbour, ing., président de l'Association de la construction du Québec (ACQ);

Kateri Normandeau , ing., vice-présidente Environnement et gestion de projet, GBI;

, ing., vice-présidente Environnement et gestion de projet, GBI; Pierre St-Onge , ing., directeur de programme, Aéroports de Montréal.

« Par l'entremise de ce guide de référence, l'Ordre espère favoriser la collaboration et la confiance entre les acteurs pour réduire les difficultés opérationnelles et les conflits qui peuvent survenir au cours des projets. Dans une optique de protection du public, l'Ordre souhaite aussi améliorer la qualité des interventions afin que les ouvrages soient durables et qu'ils respectent les meilleures normes », a déclaré Kathy Baig.

Le document recense les bonnes pratiques des différents intervenants et intervenantes durant les principales étapes du cycle de vie d'un projet de construction : la définition des besoins et la planification du projet, la préparation et le suivi des appels d'offres et des documents contractuels, la conception, la réalisation et le suivi des travaux, ainsi que la clôture de projet. Le guide sensibilisera également les ingénieurs et ingénieures à leurs obligations déontologiques, qui ont pour but d'assurer la protection de public.

L'élaboration du contenu de ce guide a bénéficié de l'apport de professionnelles et de professionnels issus de nombreuses organisations que l'Ordre tient à remercier :

Association de la construction du Québec (ACQ)

Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ)

Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ)

Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)

EXP

Galion

Hydro-Québec

Kiewit

Ordre des architectes du Québec (OAQ)

PAGEAU MOREL

Intitulé Favoriser les meilleures conditions d'exécution des projets de construction - Guide de bonnes pratiques, le document d'une centaine de pages est accessible gratuitement sur le site de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Source : Patrick Leblanc, Conseiller sénior en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697