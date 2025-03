Projet structurant de l'est - Un premier mandat pour Mobilité Infra Québec

REPENTIGNY, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer que le projet structurant de l'est (PSE) sera le premier à être confié à Mobilité Infra Québec (MIQ), lors de sa mise sur pied.

En attendant que Mobilité Infra Québec (MIQ) soit pleinement opérationnelle, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sera chargée de lancer les premières étapes du projet, qui se fera en mode collaboratif. Concrètement, l'ARTM procédera à des appels d'offres et travaillera avec des experts en finance, en droit et en ingénierie afin d'encadrer le projet. Elle amorcera ensuite les démarches pour identifier des partenaires potentiels, notamment en publiant cet automne un appel d'intérêt afin de recueillir les commentaires du marché sur la stratégie prévue.

Ces actions seront mises en place au cours des prochains mois, permettant ainsi à MIQ de prendre le relais dès son entrée en fonction.

« C'est une excellente nouvelle pour nos citoyens de l'Est de Montréal et du sud de Lanaudière, qui ont été délaissés trop longtemps par les précédents gouvernements. Le projet structurant de l'est a toujours été une priorité pour nous, et aujourd'hui, on franchit une autre étape importante en confirmant qu'il sera le premier mandat confié à Mobilité Infra Québec lors de sa mise sur pied! D'ici là, je tiens à ce que le projet continue d'avancer, c'est pourquoi je demande à l'ARTM de poursuivre le travail en vue d'assurer l'éventuelle transition vers MIQ, en sollicitant dès cet automne les partenaires privés sur le marché. C'est un projet d'envergure qui doit être réalisé au meilleur coût, en respectant la capacité de payer des Québécois! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse que notre gouvernement aille de l'avant avec le projet structurant de l'est, l'un de nos engagements phares. En 2022, je m'étais engagée à bonifier le transport collectif à Repentigny et aujourd'hui, on vient de franchir un premier pas vers cette réalisation. À terme, le PSE viendra répondre aux besoins de mobilité en facilitant les déplacements des usagers de Repentigny vers la métropole. Ce projet est essentiel pour redynamiser l'Est et le Nord-Est de la région métropolitaine tout en rendant les milieux de vie plus attractifs et attrayants. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« Ce projet structurant de mobilité est bien plus qu'un simple chantier. C'est un moteur de transformation pour l'Est et le Nord-Est de la région métropolitaine. Son déploiement marque un tournant décisif, révélant tout le potentiel de ce secteur. En agissant simultanément sur la mobilité, l'économie et le tissu social, il devient un véritable levier pour façonner un milieu de vie plus accessible, plus prospère et résolument plus inclusif. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Nous avons maintenant un échéancier clair et des jalons précis qui démontrent que le gouvernement du Québec est pleinement engagé dans la réalisation du projet structurant de l'est. Il y a à peine plus d'un mois, j'annonçais que ce projet serait accéléré d'ici la fin du mandat, et le feu vert du projet annoncé aujourd'hui témoigne de l'entière collaboration entre notre administration et le gouvernement du Québec. Nous sommes mobilisés pour que le projet se réalise le plus rapidement possible afin d'accélérer le développement économique de l'Est, qui bénéficiera autant à la métropole qu'à la région métropolitaine, et au Québec. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Aujourd'hui marque un tournant décisif pour la mobilité à Repentigny et dans tout l'est de la région métropolitaine. Le PSE devient une réalité, avec un tramway qui desservira notre ville et un terminus intégré à la requalification de notre parc d'affaires, un atout stratégique pour notre essor économique et la qualité de vie de nos citoyens. Nous saluons l'engagement du gouvernement du Québec et de l'ARTM, dont les travaux poseront des bases solides pour concrétiser ce projet d'envergure. Repentigny est résolument prête à accueillir cette avancée qui renforcera notre attractivité et notre connexion à la métropole! »

Nicolas Dufour, maire de Repentigny

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de l'est de la région métropolitaine que le gouvernement donne son feu vert à Mobilité Infra Québec pour réaliser ce projet très attendu. L'ARTM est ravie de poursuivre les prochaines étapes de planification du projet structurant de l'est, qui s'inscrit parfaitement dans notre vision de développement du transport collectif : offrir plus d'options de mobilité durables, efficaces et accessibles. »

Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

En mai 2024, l'ARTM a déposé le rapport final qui portait sur l'analyse complémentaire du projet structurant de l'est permettant d'identifier une proposition de projet à moindre coût, qui répond aux besoins de mobilité des citoyens de l'est de la région métropolitaine.

Le projet de loi n° 61 édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif a été sanctionné le 5 décembre dernier.

Mobilité Infra Québec aura pour principale mission d'effectuer, lorsque le gouvernement lui en confiera la responsabilité, l'analyse d'opportunité, la planification ou la réalisation de projets d'infrastructure complexes de transport.

