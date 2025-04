Projet Sainte-Catherine Ouest - Phase 3 : la Ville de Montréal ajuste le déploiement des aménagements

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - En concertation avec la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville, la Ville de Montréal annonce qu'elle ajustera les aménagements de la phase 3 du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Peel et Saint-Marc, afin de mieux répondre aux préoccupations des commerçantes et des commerçants.

En novembre dernier, la Ville s'est dotée d'une vision ambitieuse pour la phase 3 du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, avec l'intention de renforcer la vitalité économique, d'améliorer l'expérience des visiteuses et des visiteurs, et de créer un environnement plus vert, accueillant et dynamique.

Dans les derniers mois, plusieurs conversations avec les partenaires économiques du centre-ville ont permis de soulever des inquiétudes du milieu quant au déploiement du projet annoncé. Tout en partageant la vision de la Ville pour un réaménagement ambitieux, ces partenaires ont partagé la volonté d'avancer plus progressivement dans la mise en place des aménagements prévus.

Le 9 avril 2025, le comité exécutif a octroyé un contrat à l'entreprise Roxboro Excavation d'une valeur de plus de 195 millions de dollars. Ce mandat prévoit la remise à niveau des infrastructures souterraines désuètes, tout en bonifiant l'aménagement de la rue pour la rendre plus conviviale et moderne. À la suite de discussions, la Ville et la SDC sont arrivées à la conclusion que des ajustements permettraient de maximiser les conditions de succès du projet. Ces ajustements permettront notamment de maintenir la circulation automobile sur l'ensemble de la rue, y compris entre les rues Guy et Saint-Marc, un tronçon que la Ville prévoyait initialement piétonniser de façon permanente dès la fin des travaux. Des projets de piétonnisation pourront ainsi être testés de façon progressive, en concertation avec la SDC.

Un comité de travail sera créé avec Montréal centre-ville et d'autres parties prenantes concernées afin de revoir les aménagements projetés de la phase 3, et pour déterminer la forme que prendront les futurs projets de piétonnisation.

Rappelons que les infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine Ouest datent du 19e siècle et nécessitent des interventions urgentes.

Citations

« En plus d'être l'artère commerciale la plus importante au Canada, la rue Sainte-Catherine est un emblème de la métropole. Nous devons y créer une expérience hors du commun. Nous avons entendu les préoccupations des partenaires économiques concernant le projet de réaménagement annoncé, notamment de la part des commerçantes et commerçants de Montréal centre-ville. Une vision ambitieuse pour le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest est essentielle, mais elle doit permettre de créer un environnement qui répond aux besoins du milieu. Nous allons travailler avec nos partenaires afin de déployer cette vision de manière progressive et coordonnée », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce réaménagement représente une occasion unique pour cette artère emblématique de renforcer son statut de destination commerciale incontournable. Nous voulons que le projet soit bénéfique pour toutes et tous et qu'il suscite l'adhésion des acteurs clés. Après plusieurs échanges avec Montréal centre-ville, nous avons décidé de revoir les aménagements et de créer un comité de travail qui définira les futurs projets de piétonnisation de façon progressive. Nos partenaires partagent notre vision ambitieuse, qui est de faire de la rue Sainte-Catherine la rue commerciale la plus attrayante au Canada. Nous allons travailler en étroite collaboration avec eux, comme nous le faisons depuis plusieurs années, afin que le projet soit un succès », a déclaré le responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

