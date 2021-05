Projet Ray-Mont Logistiques - Alexandre Leduc appuie les citoyens qui réclament une étude d'impact

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, est fier de parrainer une pétition lancée à l'initiative de Mobilisation 6600, un regroupement de citoyennes et de citoyens qui réclament l'intervention du ministre de l'Environnement afin qu'une étude d'impact soit menée concernant le projet Ray-Mont Logistiques dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

« Les résidents du secteur de l'Assomption Sud n'ont rien contre le développement économique: ils demandent seulement que ce ne soit pas fait n'importe comment. Or, le projet de Ray-Mont Logistiques aurait non seulement des impacts environnementaux désastreux, mais il viendrait aussi affecter directement la santé et la qualité de vie des résidents du secteur. Si on veut s'assurer que le développement de cet espace est durable et qu'il se fait dans une logique de saine cohabitation entre les développements industriels et les quartiers résidentiels, ça nous prend absolument une étude d'impact pour évaluer les conséquences du projet sur la qualité de vie des familles aux alentours », croit M. Leduc.

La pétition parrainée par le député d'Hochelaga-Maisonneuve, qui a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale aujourd'hui, demande au ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, d'exiger qu'une étude d'impact soit menée préalablement à la réalisation du projet de Ray-Mont Logistiques sur le site de l'Assomption Sud afin d'évaluer adéquatement les impacts sur l'environnement, la santé et la qualité de vie des résidents du secteur.

Rappelons que le projet de plateforme de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques prévoit une activité 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ce qui inclurait le passage de 1000 camions et de 100 wagons par jour, ainsi que l'entreposage de 10 000 conteneurs, et ce, à moins de 150 mètres de logements et d'un CHSLD du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le groupe Mobilisation 6600 lance par ailleurs aujourd'hui une semaine de mobilisation afin de sensibiliser la population aux impacts négatifs liés au projet de Ray-Mont Logistiques.

