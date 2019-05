Projet pilote - Un producteur montréalais remercie la communauté du Mile End par un don symbolique

Construits par l'organisme Bois public avec des frênes atteints d'agrile, les deux bancs publics sont installés sur la rue Waverly, à l'angle de la rue Bernard, en face de l'école primaire Lambert-Closse. C'est ce lieu qui a servi à un tournage d'une nuit d'Halloween. Pour les fins du tournage, on y avait construit une entrée d'une station de métro new-yorkaise dans le quartier de Brooklyn. La production a également tourné au parc La Fontaine, sur le boulevard Saint-Laurent et sur l'avenue du Parc.

Must be Heaven / C'est ça le paradis? est un conte burlesque explorant l'identité et l'appartenance. Le cinéaste Elia Suleiman a reçu une mention spéciale du jury pour son film qui était en lice pour la palme d'or du prestigieux festival 2019 de Cannes.

« Un grand merci pour ce don symbolique à la population locale qui a accueilli dans son quartier un tournage qui offre des images uniques de notre ville. Nous espérons que ce généreux geste devienne une tradition chez les artisans du cinéma,. C'est une belle façon de rappeler à tous qui habitons, travaillons ou étudions dans divers quartiers montréalais, que tel lieu ou telle rue ou encore tel parc, a servi de décor dans un film apprécié par un public d'un peu partout dans le monde », a déclaré Mme Popeanu.

« En 2016, les riverains demandaient un moratoire sur les tournages dans le Mile End, qui était devenu trop populaire. Aujourd'hui, on souligne un geste de cohabitation harmonieuse entre une équipe de cinéma et le quartier qui l'a reçu. C'est, je l'espère, le début d'une nouvelle collaboration à instaurer. Bon retour de Cannes et merci de faire rayonner le Plateau en dehors de ses frontières! » a déclaré Marie Plourde, conseillère du district du Mile End.

« Le Bureau du cinéma de la Ville de Montréal a fait un travail exemplaire en permettant à un réalisateur de renom de donner forme à son œuvre. C'est vrai aussi des résidents et des commerçants qui ont accueilli le tournage avec bonne grâce. Ces gestes démontrent que Montréal est une métropole de culture de stature internationale, rayonnant à travers ses créateurs et capable de soutenir des artistes de renom dans la réalisation de leur film. Ces bancs se veulent aussi un rappel à la communauté de notre passage et notre manière de lui dire merci », a expliqué le producteur Serge Noël.

Rappelons que deux productions québécoises ont reçu un accueil chaleureux sur la Croisette cette année, soit Matthias et Maxime de Xavier Dolan (en lice pour la palme d'or) et La femme de mon frère de Monika Chokri, qui a décroché le prix Coup de cœur dans la section « Un certain regard ».

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal; Renseignements : Linda Boutin, relationniste, Service des communications, Ville de Montréal, 514 872-6013