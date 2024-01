PROJET NORTHVOLT - Ne perdons pas de vue les bénéfices locaux et collectifs

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) , la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR) et la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno (CCMSB) tiennent à réitérer le soutien du milieu économique québécois au projet d'implantation du fabricant de cellules de batteries Northvolt à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, et au développement d'une filière batterie pleinement intégrée au Québec.

« L'arrivée de Northvolt constitue un investissement privé massif et exceptionnel dans l'histoire du Québec. Il est complémentaire à plusieurs autres projets, que ce soit de la production et du raffinage de minéraux critiques et stratégiques, de la fabrication de différentes composantes de batteries ainsi que du recyclage de batteries. L'ensemble de cette filière est essentiel pour électrifier nos transports et décarboner non seulement le Québec, mais aussi nos principaux partenaires commerciaux », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« La réussite de ce projet constitue un test pour les processus réglementaires et administratifs québécois qui sont rigoureux, mais parfois lourds aussi. Les projets qui contribuent à la réduction des GES à l'échelle tant locale que globale, doivent pouvoir débloquer rapidement si nous sommes sérieux dans notre volonté collective de décarbonation de l'économie », a poursuivi Charles Milliard.

Northvolt : Un allié sur le plan environnemental

Les trois chambres de commerce rappellent que l'entreprise a des valeurs environnementales affirmées, et qu'elle a signifié plusieurs fois qu'elle irait de l'avant, dans le respect de l'environnement, sans ignorer le caractère écologique d'un terrain où l'on trouve actuellement de nombreux contaminants industriels.

« Le lieu en question est un terrain vacant contaminé, à vocation industrielle, qui a accueilli pendant des décennies une usine d'explosifs. Bien sûr qu'il faut s'assurer d'en protéger les petites parcelles qui peuvent avoir une valeur écologique et c'est ce que Northvolt s'est engagée à faire », a souligné Jean-François Saucier, directeur général de la CCMSB et Ali Soboh, président du conseil.

« Travaillons ensemble afin de concilier le développement économique et la protection de la biodiversité, sans perdre de vue les nombreux bénéfices de ce projet, tant pour notre région que pour réduire nos émissions polluantes globales. En plus de créer des emplois locaux et de stimuler l'économie, l'usine de Northvolt permettra à notre région de se positionner en tant que nouveau pôle d'innovation et attirer d'autres investissements dans la région. », a mentionné Julie La Rochelle, présidente-directrice générale de la CCIVR et présidente de l'Alliance des chambres de commerce de la Montérégie (ACCM).

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Récipiendaire du prestigieux prix de Chambre de commerce de l'année et célébrant son 40e anniversaire en 2024, la CCIVR est un regroupement de gens d'affaires comptant plus de 500 membres au sein de son réseau. La CCIVR travaille au bien-être économique, civique et social de ses membres et de la population de la région ainsi qu'au développement de leurs ressources.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie Mont-Saint-Bruno (CCMSB)

La CCMSB est une chambre de commerce dynamique et conviviale qui contribue activement au bien-être économique, civique et social de ses membres et de sa communauté depuis près de 72 ans. Avec plus de 200 entreprises et organisations membres, notre Chambre offre une large gamme de services et d'avantages pour favoriser le succès des entreprises et des travailleurs autonomes qui y adhèrent.

