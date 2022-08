OTTAWA, ON, le 10 août 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des groupes autochtones une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet nickélifère Crawford, situé en Ontario.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation à la phase de planification de l'évaluation du projet. Au cours de la période de consultation publique actuelle, qui se terminera le 7 septembre 2022, les membres du public et les groupes autochtones sont invités à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Les demandes reçues d'ici le 9 septembre 2022 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, complétez le Formulaire de demande pour l'étape préparatoire disponible sur le site Web de l'Agence (canada.ca/aeic) à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

Pour la prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Si une évaluation est nécessaire, les candidats éligibles recevront un financement supplémentaire pour participer à une deuxième période de consultation au cours de laquelle les candidats seront invités à fournir des commentaires sur les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact et la version provisoire du plan de participation du public.

Quel est le projet proposé?

Canada Nickel Company propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, située à 43 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario. Tel que proposé, le projet nickélifère Crawford aurait une capacité maximale de production de minerai de mine de 290 000 tonnes par jour et une capacité d'entrée de minerai de l'usine de 120 000 tonnes par jour. Le projet serait opérationnel environ 41 ans.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 83857.

