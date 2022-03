BEACONSFIELD, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Soucieuse de mettre en valeur la propriété de la marina Centennial et le parc adjacent à celle-ci, la Ville a autorisé le dépôt d'une demande de subvention révisée pour ce projet phare dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles du ministère de la Culture et des Communications (MCC) lors de la séance du Conseil du 28 mars.

La demande de subvention originale a été déposée en 2021 afin d'entamer les premières étapes pour réaliser ce projet de revitalisation qui inclut la construction d'un nouveau centre multifonctionnel situé sur la propriété de la marina. À la suite de discussions avec les représentants du ministère, le projet a été révisé afin d'augmenter la polyvalence des espaces, de limiter l'empreinte au sol tout en mettant en valeur le caractère naturel du site, et de fournir une estimation qui reflète les conditions actuelles du marché.

Grâce à cet exercice, la superficie totale du bâtiment a été réduite de 31 %, avec un coût révisé du projet de 15 599 000 $ pour la construction du nouveau centre ainsi que l'aménagement paysager attenant. Pour un début de construction potentiel en 2024, cet estimé comprend un taux d'inflation de 6,1 % pour 2022 et un taux de 4,2 % pour 2023. Le coût révisé pour les honoraires professionnels, équipements, et autres dépenses est estimé à 4 035 000 $. Selon les conditions du programme Aide au développement des infrastructures culturelles, la Ville demande une subvention de 3 038 209 $. Elle espère ainsi recevoir une réponse à la demande de subvention au courant de l'automne 2022.

Le projet de revitalisation répond aux critères d'autres programmes d'aide financière pour lesquels des demandes de subvention seront déposées à la suite de l'acceptation par le MCC. Une campagne de levée de fonds auprès de donateurs privés est également prévue.

La contribution de la Ville sera financée par une combinaison de mesures qui incluent l'utilisation d'un règlement d'emprunt, des réserves et des surplus disponibles au moment de la mise en œuvre du projet.

« Ces contributions publiques et privées sont essentielles afin de respecter la capacité financière des contribuables tout en permettant la réalisation d'un projet de qualité pour le bénéfice de toute la collectivité. Les consultations participatives tenues en 2019 ont permis de dégager des consensus clairs que ces sites exceptionnels doivent être revitalisés, que cette initiative est porteuse du développement durable et de la qualité de vie de notre ville », souligne le maire Bourelle.

Lancé en 2018, le projet Imaginons L'ESPACE est encadré par une vision précise: revitaliser cet espace riverain qui allie culture, loisirs et nature, et ce, avec la collaboration des résidents de Beaconsfield. À la suite des consultations qui ont entre autres mis en lumière des lacunes au niveau de la bibliothèque, notre carrefour communautaire le plus fréquenté de la Ville, le comité d'orientation du projet a émis en 2019 une série de recommandations. Parmi celles-ci :

La propriété de la marina devra être intégrée au parc Centennial;

Le réaménagement du parc Centennial devra préserver son caractère naturel;

La construction d'un centre multifonctionnel (incluant une bibliothèque et des salles communautaires) servira de point d'ancrage au site, permettant à notre communauté d'apprécier cet espace riverain unique.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Bureau du Maire, [email protected], beaconsfield.ca