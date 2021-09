Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet Énergie Saguenay, situé au Québec.

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence concernant les effets environnementaux négatifs potentiels du projet et leur importance, les mesures d'atténuation proposées et le programme de suivi.

L'Agence sollicite également des commentaires sur les conditions potentielles formulées dans le cadre de cette évaluation environnementale. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si le projet reçoit l'autorisation d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80115). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 22 octobre 2021.

Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales et les autres moyens de participer, consultez le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des groupes autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Quel est le projet proposé?

GNL Québec Inc. propose la construction et l'exploitation d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel et d'un terminal d'exportation situé dans l'arrondissement de La Baie de la ville de Saguenay, Québec. Le site du projet est localisé à proximité du terminal maritime de Grande-Anse (Port de Saguenay). Les principales infrastructures seraient des installations de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production de 10,5 millions de tonnes par année, des infrastructures portuaires pour le chargement des navires-citernes de gaz naturel liquéfié (GNL), des réservoirs d'entreposage de GNL et des installations de soutien. Le quai serait conçu pour accueillir des navires-citernes de 100 000 tonnes de port en lourd (TPL). Le transport maritime du GNL, quant à lui, se déroulerait sur le fleuve Saint-Laurent et dans la rivière Saguenay. De 150 à 200 chargements par année sont prévus, soit de six à huit passages de navires par semaine. L'exploitation se déroulerait sur une période de 25 à 50 ans.

Pour de plus amples renseignements sur les politiques de l'Agence en matière de protection de la vie privée, veuillez consulter l'avis de confidentialité sur le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

