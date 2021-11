Projet de transport en Nouvelle-Angleterre - New England Clean Energy Connect - Résultat du référendum

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les électeurs du Maine se sont prononcés en faveur d'une initiative référendaire qui vise à bloquer le projet New England Clean Energy Connect (NECEC). Au total, un peu plus du tiers des électeurs ont participé au scrutin référendaire.

Hydro-Québec entreprendra les actions nécessaires pour faire reconnaître ses droits et assurer la poursuite de la construction du projet qui contribuera de façon importante à la lutte aux changements climatiques.

Au cours des trois dernières années, les avantages environnementaux et les retombées économiques du projet New England Clean Energy Connect ont été reconnus par la totalité des organismes réglementaires américains concernés, suivant un processus rigoureux et indépendant. Cette ligne de transport d'électricité est le fruit d'un effort de collaboration régionale visant à affronter la crise climatique, un effort qui continue de faire partie intégrante de notre vision à long terme.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Contacts médias Hydro-Québec, Relations avec les médias - 514-289-5005

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/