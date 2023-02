OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation d'impact pour le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy, situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec.

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, l'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (lignes directrices) et la version provisoire du plan de participation du public (plan de participation) et à formuler des commentaires sur ces documents.

La version provisoire des lignes directrices décrit les éléments propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et elles fournissent des orientations au promoteur, QSL International Ltée, quant aux études et aux renseignements requis dans son étude d'impact. La version provisoire du plan de participation du public explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen. Le plan fournit des détails sur le moment où auront lieu les possibilités de participation du public et la façon dont elles se tiendront à chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne, en visitant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83969). Les lignes directrices et le plan de participation sont aussi disponibles sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 9 mars 2023, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à assister à l'une des séances d'information pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur les documents provisoires.

Séance en personne (en français)

Le 22 février 2023, de 14 h 00 à 20 h 00 HE

Hôtel de la Rive, 165 Chemin Sainte-Anne , Sorel-Tracy , Québec, J3P 6J7

*Présentation donnée à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h 00 HE

Séance virtuelle (en français, via Zoom)

Le 28 février 2023, de 19 h 00 à 20 h 30 HE

S'il vous plaît noter que les séances seront menées en français avec la possibilité de poser des questions en anglais. Les séances en anglais seront organisées sur demande. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de participer aux séances d'information, veuillez visitez la page d'accueil du projet mentionné ci-haut ou contacter l'Agence à [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la deuxième période de consultation publique fédérale pour ce projet. Il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ce projet tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

QSL International Ltée propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal portuaire situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy consisterait en la construction d'un nouveau quai flottant et des infrastructures intermodales connexes. Le projet soutiendrait le transport des biens agricoles, d'engrais, de sel de voirie et de pièces d'acier surdimensionnées et pourrait accueillir jusqu'à 35 navires par année.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à [email protected] ou par téléphone au 343-549-3870.