Projet de terminal de traversier au port de Gros-Cacouna - Publication du rapport de la première phase d'information et de consultation publique

QUÉBEC, le 19 août 2026 /CNW/ -- La Société des traversiers du Québec (STQ) publie aujourd'hui le rapport de la première phase d'information et de consultation publique réalisée dans le cadre du projet de terminal de traversier au port de Gros-Cacouna.

Au cours des mois de mai et juin 2026, la STQ et la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire du projet, ont rencontré 36 organisations représentant les milieux municipal, gouvernemental, économique, touristique, environnemental et autochtone, de même que les usagers du port de Gros-Cacouna. De plus, quatre ateliers de discussion citoyens réunissant 153 participants ont permis de recueillir les principaux commentaires et préoccupations en lien avec le projet.

Les principaux constats du rapport

Le rapport présente les principaux enjeux, préoccupations et pistes de réflexion exprimés par les participants au cours des activités tenues au printemps 2026. Parmi les constats, on retrouve notamment l'importance d'assurer la pérennité du lien fluvial, de protéger les milieux naturels, d'intégrer harmonieusement le projet dans son milieu d'accueil et de maximiser ses retombées pour les communautés concernées.

Les participants ont également souligné l'importance de poursuivre une démarche d'information et de consultation transparente tout au long du projet. Les commentaires recueillis contribueront à alimenter l'étude d'impact environnemental et la conception du projet.

Les prochaines étapes

La STQ remercie l'ensemble des personnes, des organisations et des représentants des communautés qui ont pris part à cette première phase de consultation.

La deuxième phase de la démarche d'information et de consultation publique se tiendra au cours des prochains mois. Elle permettra de présenter l'évolution du projet et de poursuivre les échanges avec les parties prenantes et les citoyens. Les détails concernant les prochaines activités de consultation seront communiqués cet automne.

Restez informés

Pour plus d'informations sur le projet, ainsi que la démarche d'information et de consultation, visitez la page web dédiée au projet.

Pour recevoir les dernières nouvelles et les invitations aux ateliers d'échanges avec les citoyens, abonnez-vous à l'infolettre du projet.

Traversiers.com

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]