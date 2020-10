OTTAWA, ON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) annonce la disponibilité d'une aide financière pour favoriser la participation du public et des groupes autochtones à l'évaluation d'impact fédérale du projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls. Le projet relierait l'extrémité nord du chemin forestier du lac Painter à la collectivité de Marten Falls. Marten Falls est située à la jonction des rivières Albany et Ogoki, à environ 170 kilomètres au nord-est de Nakina, en Ontario.

Dans le cadre de l'évaluation d'impact de ce projet, une aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes du processus d'évaluation d'impact. Les prochaines étapes comprennent l'examen de l'étude d'impact du promoteur ou de son résumé, le rapport provisoire d'évaluation d'impact de l'Agence et les conditions potentielles, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 30 novembre 2020 seront prises en compte.

L'Agence reconnaît qu'à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19, il est plus difficile d'entreprendre des mobilisations publiques et des consultations des Autochtones significatives. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des modifications aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, et ce, tout en s'acquittant de sa responsabilité de prendre un engagement significatif auprès des groupes concernés.

Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact. L'Agence annoncera aussi le début de la période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact du promoteur à une date ultérieure.

Pour présenter une demande d'aide financière, remplissez le Formulaire de demande pour les Phases d'étude d'impact et d'évaluation d'impact disponible sur le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

