Projet de règlement des services de garde en milieu scolaire : un encadrement insuffisant

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En matière d'encadrement des services de garde en milieu scolaire, le projet de règlement déposé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation ne va pas assez loin, déplorent les syndicats du secteur scolaire de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN). Les mesures qui y sont contenues ne permettront pas de garantir le respect des ratios éducatrice/élève, encore moins de l'abaisser, ni d'empêcher le détournement des frais admissibles aux parents.

« Dans un trop grand nombre d'écoles, le ratio une éducatrice pour 20 élèves est régulièrement dépassé. Or, la seule mesure concrète proposée aujourd'hui se limite à interdire d'inclure nos collègues concierges et secrétaires, ou encore le directeur de l'école, du calcul de ce ratio, s'étonne Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN. Nous demandions un abaissement de ce ratio, nous voulions également des ratios particuliers pour les groupes d'élèves de 4 et 5 ans qui se retrouvent trop souvent dans des groupes de 25 élèves et plus… Malheureusement, rien de concret à cet égard. »

Depuis plusieurs années, les syndicats du secteur scolaire déplorent que les frais de services de garde admissibles aux parents soient détournés de leur mission première afin pallier le sous-financement des écoles. « Il n'est pas normal que les frais de 8,55 $ par jour chargés aux parents soient utilisés pour financer le matériel scolaire, l'achat d'équipement ou l'entretien des bâtiments, rappelle Annie Charland. Le projet de règlement fait un pas dans la bonne direction en limitant la capacité des conseils d'établissement à faire des surplus, car c'est grâce à ces surplus que d'autres activités de l'école sont ainsi financées. Cependant, le projet de règlement n'empêchera pas cette forme de détournement des cotisations payées par les utilisateurs des services de garde, ce qui nuit grandement au renforcement des services de garde à remplir leur mission première. »

La représentante syndicale rappelle qu'il y a 15 ans, le Conseil supérieur de l'éducation et le vérificateur général du Québec faisaient déjà la démonstration de plusieurs points défaillants dans la gestion et le développement des services de garde en milieu scolaire. Depuis, les différents gouvernements qui se sont succédé ont laissé aller les choses.

« La pandémie a montré comment les services de garde en milieu scolaire sont essentiels pour la conciliation travail-famille des parents, mentionne Annie Charland. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants du Québec fréquentent un tel service, une large proportion y passant quatre heures par jour. Malheureusement, le projet de règlement déposé aujourd'hui ne semble pas être accompagné d'une réflexion globale sur le rôle des services de garde en milieu scolaire ni d'une volonté de valoriser l'emploi pour répondre au défi de pénurie de main-d'œuvre que nous vivons présentement. »

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN représente plus de 35 000 employé-es de soutien des centres de services et commissions scolaires du Québec. Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

