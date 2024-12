Projet de redéveloppement de Place Versailles - L'OCPM recommande des améliorations

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - « Comment allez-vous nous aider à aimer votre projet? »

C'est en ces termes que s'est exprimée une participante à la consultation sur le projet de redéveloppement de Place Versailles.

Image du concept proposé par le promoteur pour le redéveloppement de Place Versailles (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal))

Cette citation résume bien les conclusions du rapport de l'OCPM. En effet, des bonifications doivent être apportées au projet pour répondre aux préoccupations légitimes des citoyens qui vivent actuellement en périphérie du site et, de surcroît, faire de ce projet un véritable modèle de la vision proposée par le projet de Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) de la Ville de Montréal.

Ainsi, la commission s'est prononcée est en faveur de l'adoption des deux projets de règlement, mais formule une série de recommandations visant à bonifier le projet, notamment au sujet de la qualité de vie et de l'acceptabilité sociale, la mobilité, le logement et la transition socio-écologique.

Le projet et son contexte

Le projet de redéveloppement de Place Versailles implique l'adoption de deux règlements afin d'autoriser des dérogations permettant :

La démolition du bâtiment actuel;

La construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles et commerciales;

Une hauteur allant jusqu'à 25 étages;

L'aménagement d'espaces extérieurs.

L'objectif du promoteur est de développer un nouveau quartier incluant 5 202 unités d'habitation (dont du logement social), des commerces, des espaces publics comme des parcs et des places publiques, ainsi qu'un hôtel et une école.

La démarche de l'OCPM et les recommandations

La consultation qui a eu lieu aux mois d'août et de septembre 2024 a permis de constater que l'opinion de la population est partagée. Malgré la réception généralement positive de l'idée de redynamiser et de densifier le site perçu comme un îlot de chaleur, le plan de redéveloppement rencontre une vive opposition locale dans sa forme actuelle. En effet, l'abordabilité des logements et des futurs commerces, les seuils de densité proposés, les impacts sur la circulation ainsi que les hauteurs et la forme suscitent des inquiétudes bien réelles pour les résidents vivant actuellement en bordure du site.

À la suite de l'analyse des 257 opinions reçues et entendues, la commission recommande une série d'ajustements qui favoriseraient une meilleure acceptabilité sociale du projet. Par exemple, ces recommandations invitent à :

Réduire la durée des travaux en jumelant ou en accélérant certaines phases;

Réduire la hauteur ou déplacer la tour de 25 étages située près de la rue Pierre-Corneille;

Augmenter le nombre de logement social et abordable sur le site;

Aménager un lien direct, sécuritaire, convivial et universellement accessible au métro Radisson .

En plus de formuler des recommandations qui pourront bonifier le projet proposé, la consultation aura permis de joindre 2 379 personnes qui ont pu s'informer et poser leurs questions à des experts directement impliqués dans le projet. La démarche aura également donné l'occasion aux gens d'échanger et de faire connaître leur opinion dans un cadre accueillant et respectueux, propre aux activités de l'OCPM.

Le rapport de la consultation est disponible sur le site de l'OCPM et sera déposé au conseil municipal du 16 décembre prochain.

ocpm.qc.ca/placeversailles

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal)

Renseignements : Gabriel Martre-Dufour, Chargé aux communications, Office de consultation publique de Montréal, Téléphone : 514 872-8810, [email protected]