Piétonnisation de la rue Wellington - Pas de consensus autour de la piétonnisation permanente

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - L'OCPM rend public son rapport de consultation sur le projet de piétonnisation à l'année de la rue Wellington, située dans l'arrondissement de Verdun.

La démarche de consultation aura permis de constater que la proposition divise la communauté, particulièrement en raison de l'absence de réponses claires et d'analyses détaillées sur les impacts positifs et négatifs qui en découleraient.

À la suite de l'analyse des 1 770 contributions reçues et entendues, la commission a formulé 4 recommandations dont celle de ne pas aller de l'avant, à ce moment-ci, avec la proposition de piétonnisation à l'année soumise dans le cadre de l'initiative citoyenne.

L'OCPM tient à souligner l'importante mobilisation de la population pour cette consultation qui a permis de joindre 3 539 personnes. Ceux-ci ont pu s'informer sur les enjeux de la proposition et poser des questions aux personnes impliquées dans le projet. La démarche aura également donné l'occasion aux gens d'échanger entre eux et de faire connaître leur opinion et leurs suggestions dans un cadre accueillant et respectueux, propre aux activités de l'OCPM.

Malgré la division parfois marquée des opinions concernant le projet, l'exercice aura eu de nombreux effets positifs en permettant un dialogue constructif et respectueux sur un sujet important, fortement encouragé et faisant partie des politiques publiques de la Ville. En effet, des ouvertures et un rapprochement quant à des compromis acceptables de part et d'autre sur la nécessité d'un partage équitable de l'espace public entre les différents usagers ont pu être observés durant le processus.

Le mandat et son contexte

Encouragé par le succès annuel de la piétonnisation en saison estivale depuis 2020 ainsi que par le support de plusieurs milliers de ses concitoyens, c'est un résident de Verdun qui est à l'origine de cette consultation issue du droit d'initiative.

Pour donner suite à la démarche du citoyen, l'OCPM a été mandaté par le conseil municipal de la Ville de Montréal, à la demande de l'arrondissement de Verdun, pour mener une consultation publique. L'OCPM devait évaluer l'idée que la rue Wellington ne soit pas seulement piétonnisée l'été, mais toute l'année (entre la 6e Avenue et la rue Régina).

La démarche de consultation de l'OCPM s'est déroulée entre les mois de novembre 2024 et février 2025.

Les recommandations

Malgré qu'elle ne propose pas d'aller de l'avant avec la piétonnisation permanente de la rue Wellington, la commission recommande à l'arrondissement de :

S'appuyer sur des études à jour concernant les impacts et les bénéfices de la piétonnisation en matière d'accessibilité, de mobilité, de dynamique commerciale, d'effets collatéraux et de coûts, advenant qu'elle envisage de réaliser éventuellement le projet.

Considérer divers scénarios alternatifs de réduction de la place de l'automobile sur la rue Wellington en dehors de la période de piétonnisation estivale.

en dehors de la période de piétonnisation estivale. Poursuivre ses efforts visant à mettre en place des mesures favorisant la réduction des nuisances associées à la piétonnisation estivale de la rue Wellington .

La participation en quelques chiffres

71 opinions écrites

1 565 questionnaires, dont 191 interceptions

27 présentations devant les commissaires

1 769 participants en salle ou en ligne

Le rapport de la consultation est disponible sur le site de l'OCPM et sera déposé au conseil municipal du 16 juin 2025.

Le droit d'initiative

Le droit d'initiative est un dispositif de démocratie participative unique offrant à la population montréalaise la possibilité́ d'obtenir une consultation publique en déposant un projet à la Ville, accompagné d'une pétition avec le nombre de signatures requis.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

