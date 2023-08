Projet de reconstruction des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres

La STQ priorise les travaux de consolidation et d'adaptation des quais actuels

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - À la suite de l'analyse préliminaire des résultats du dossier d'opportunité visant la reconstruction complète des terminaux de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive, la Société des traversiers du Québec (STQ) annonce qu'elle finalisera les travaux de consolidation des quais actuels afin de prioriser un service fiable et prévisible à moyen terme en plus d'assurer l'adaptation des infrastructures en vue de la mise en service du nouveau traversier électrique.

Les conclusions préliminaires du dossier d'opportunité démontrent qu'il n'est pas possible de réaliser dans les temps prévus les travaux des nouveaux quais sans mettre à risque les opérations quotidiennes de la traverse dans les prochaines années. De plus, à la suite de la cueillette des besoins de la STQ et du milieu dans le cadre du dossier d'opportunité, l'estimation préliminaire du projet dépassait le 1 G$.

La STQ juge prioritaire, compte tenu des échéanciers et des coûts analysés, de consolider et d'adapter les quais actuels afin que ceux-ci soient pleinement opérationnels d'ici leur reconstruction.

Le projet de reconstruction reporté

Bien que la STQ priorise la consolidation et l'adaptation des quais actuels, l'organisation ne met en aucun cas une croix sur le renouvellement de ses infrastructures portuaires à la traverse de L'Isle-aux-Coudres. La STQ repousse donc la reprise du dossier d'opportunité du projet de reconstruction des terminaux en 2026.

Ce délai supplémentaire donnera donc le temps à l'organisation de bien délimiter les requis du projet afin qu'il soit optimisé et revu en fonction des priorités opérationnelles, tout en considérant les demandes du milieu et de s'assurer qu'il respecte la capacité de payer des Québécoises et des Québécois.

